Muere una niña al precipitarse desde una ventana en Zaragoza

Una niña de tres años ha fallecido este sábado tras precipitarse accidentalmente desde una ventana de su domicilio en Zaragoza, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Aragón. El suceso se produjo en torno a las 17:00 horas en un edificio de la calle Andrés Vicente, en el barrio de las Delicias.

La Policía Nacional ha confirmado que la caída fue accidental. Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia, incluida una ambulancia de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, pero no pudieron salvar la vida de la menor.

"Estaba con ella en el salón, y se ha precipitado, he intentado cogerla pero no he podido", explicó la madre de la niña en Aragón Digital, todavía conmocionada por lo ocurrido.

Según los testimonios vecinales recogidos por Heraldo de Aragón, los padres de la pequeña les habían pedido ayuda desesperadamente porque creían que podían acceder al patio de luces. "El matrimonio nos ha llamado desesperados porque pensaban que nosotros teníamos acceso al patio de luces, pero no es así", relataron.

Los vecinos también describieron a la familia como personas que llevaban tiempo viviendo en el inmueble. "Son una familia muy educada y sencilla", señalaron.

Otro habitante del inmueble en declaraciones a El Periódico de Aragón, la niña, de nombre Eliana, pertenecía a una familia originaria de Ghana que llevaba alrededor de cuatro años en la capital aragonesa, "muy conocida" en el barrio, asiduos a los comercios de su alrededor. Tenía una hermana mayor y todos ellos residían en la misma vivienda.

La alcaldesa traslada sus condolencias

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha lamentado el fallecimiento de la menor a través de un mensaje publicado en la red social X.

"Qué noticia tan triste. No hay palabras para una pérdida tan dolorosa. Quiero trasladar todo mi cariño y mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles", ha escrito.

Qué noticia tan triste. No hay palabras para una pérdida tan dolorosa. Quiero trasladar todo mi cariño y mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles. Todo mi apoyo y un abrazo muy fuerte ante un dolor tan inmenso Descansa en paz. https://t.co/cmmrDBPFMr — Natalia Chueca (@ChuecaNatalia) October 17, 2026

Chueca también ha expresado su apoyo a los familiares de la pequeña: "Todo mi apoyo y un abrazo muy fuerte ante un dolor tan inmenso. Descansa en paz".