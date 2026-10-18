Un jabalí siembra el pánico en Zaragoza y embiste a una mujer en un local de ocio

Un jabalí irrumpió en la madrugada del domingo en el centro de Zaragoza y recorrió varias de sus principales calles ante la sorpresa de vecinos y visitantes que disfrutaban de la penúltima noche de las Fiestas del Pilar. Durante su huida, el animal llegó a correr por las vías del tranvía y terminó en un local de ocio del casco antiguo, donde embistió a una mujer y le causó heridas leves.

La Policía Local recibió el aviso a las 00:40 horas, después de que varios ciudadanos alertaran de la presencia del animal en la zona de las calles Asalto y Jorge Cocci. Ante la situación, se movilizaron efectivos de la Policía Local y Nacional, así como los Bomberos de Zaragoza y la unidad de rescate y recuperación animal.

Carrera por las principales calles de Zaragoza

Los agentes trataron de cercar y reconducir al jabalí fuera de la ciudad, pero el animal continuó desplazándose por distintas vías del centro. Su recorrido pasó por Aznar Molina, Camino de las Torres, Cesáreo Alierta y la plaza de los Sitios, hasta alcanzar el paseo de la Independencia.

Un jabalí corriendo por la Plaza San Felipe de Zaragoza. 🙌 Pero ojo a la secuencia, el jabalí adelantando a un patinete de glovo, los patrullas de persecución desde Plaza España y la gente subida a las sillas. ¿Alguien da más? Zaragoza. 😮 Vía @alessiafaranna 📷 pic.twitter.com/SWLt5A3AjW — Dstyle Zaragoza (@DStyleZgz) October 18, 2026

Allí atravesó la avenida a gran velocidad y corrió entre las vías del tranvía en dirección a la plaza de España, llegando a cruzarse con uno de los convoyes. La escena provocó el desconcierto de quienes se encontraban en la calle durante la madrugada, muchos de ellos de regreso de cenas y conciertos de las fiestas.

Lejos de abandonar el centro, el jabalí prosiguió su huida por la calle Coso hasta adentrarse en el casco antiguo. "Cuidado con el jabalí. Por favor, tengan cuidado", señaló la Policía de Zaragoza a los viandantes.

Jabalí en el centro de Zaragoza pic.twitter.com/kHPiP4A3Pp — DANIEL ARRIBAS (@DACASTAN75) October 17, 2026

El animal embistió a una mujer en un local de ocio

La persecución terminó en la calle Temple, en una zona de bares del casco antiguo. Allí, el jabalí entró en un establecimiento de ocio y embistió a una mujer que se encontraba en su interior, causándole heridas leves. El dueño del local y varios clientes consiguieron neutralizar al animal y lo sacrificaron antes de que pudiera ocasionar más daños, según la información difundida por El Periódico de Aragón.

El jabalí que iba suelto por Independencia se llegó a meter en el Jardín del Temple. pic.twitter.com/bMR7UCtlxS — Zaragoza Ciudad (@Zgz_Ciudad) October 18, 2026

En el dispositivo participaron efectivos de la Policía Local y Nacional, los Bomberos de Zaragoza y la unidad de rescate y recuperación animal. Tras su muerte, el servicio de FCC del Ayuntamiento de Zaragoza se encargó de retirar el cuerpo mediante un vehículo específico.