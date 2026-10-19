Agreden a dos policías nacionales porque el coche patrulla no les dejaba hacer una foto a la Catedral de León

La Audiencia Provincial de León ha ratificado la condena de siete meses de prisión para una pareja que agredió e insultó a dos agentes de la Policía Nacional. El altercado se produjo después de que los policías se negaran a retirar el coche patrulla de la plaza, ya que, según los acusados, el vehículo les obstaculizaba el encuadre para tomar una fotografía de la Catedral de León.

Los hechos probados se remontan a la madrugada del 22 de octubre de 2023, alrededor de las 01:45 horas, en la céntrica Plaza de Regla de la capital leonesa. El acusado se aproximó inicialmente al vehículo policial estacionado para exigir que lo movieran. Acto seguido, su pareja se unió a la disputa gritando expresiones como: "Trabajáis para mí, quitad el coche ya, que quiero hacer la puta foto, poneos en otro lugar".

Ante la actitud hostil, los funcionarios procedieron a solicitar la documentación para identificarlos. La pareja se negó reiteradamente y elevó la agresividad. Según recoge la resolución judicial, la mujer comenzó a proferir insultos y amenazas como "perros de mierda, sois unos auxiliares míos como los putos jueces, os voy a dar una hostia", al tiempo que intentaba propinar cabezazos y aspavientos violentos.

La situación derivó en violencia física cuando la acusada arremetió contra los efectivos, propinando un golpe en el pecho a uno de los agentes y un puñetazo en el brazo a otro. En el momento en que los agentes procedieron a reducirla e inmovilizarla, el hombre se abalanzó por la espalda golpeando a uno de los funcionarios. Ambos policías resultaron con contusiones y erosiones leves que requirieron asistencia médica.

La sentencia dictada inicialmente por el Tribunal de Instancia de León ha sido totalmente confirmada por la Audiencia Provincial, desestimando el recurso de apelación de los acusados., que han sido condenados a siete meses de prisión. Al hombre se le impone además un mes de multa, mientras que la mujer suma dos penas de un mes de multa al haber golpeado a ambos agentes. La cuota fijada es de seis euros diarios. Ambos condenados deberán abonar de forma conjunta y solidaria un total de 700 euros en concepto de responsabilidad civil (350 euros para cada uno de los policías heridos).