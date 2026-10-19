Detenidos en Melilla por colar inmigrantes marroquíes en barcos de recreo por 11.000 euros

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a cuatro presuntos miembros de una organización criminal dedicada a introducir irregularmente en España a inmigrantes marroquíes en embarcaciones de recreo, previo pago de hasta 11.000 euros.

En una nota, la Policía ha informado de que estas detenciones son fruto de una investigación de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), que estableció vigilancia sobre una embarcación atracada en el puerto deportivo tras recibir información sobre su posible uso para estos traslados clandestinos.

Las pesquisas permitieron confirmar las informaciones iniciales a la Policía, que a mediados de marzo interceptó uno de los viajes de la embarcación cuando llegaba al puerto de Melilla con seis inmigrantes marroquíes en situación administrativa irregular y detuvo al patrón.

Los inmigrantes aseguraron que habían llegado a pagar hasta 11.000 euros cada uno, lo que permitió a la Policía descubrir la existencia de una organización criminal que operaba entre Marruecos y Melilla y detener a otros tres integrantes establecidos en la ciudad autónoma, logrando así desarticular su rama melillense.

Las diligencias policiales fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Melilla en funciones de guardia.