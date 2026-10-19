Golpe a las mafias de los relojes de lujo: 34 detenidos por asaltos en Ibiza y la Costa del Sol

Eficaz ofensiva policial en defensa de la seguridad ciudadana y del turismo de calidad en nuestro país. La Policía Nacional, en estrecha colaboración con la Polizia di Stato italiana, ha asestado un severo revés al crimen organizado tras la detención de 34 integrantes de diversas redes criminales especializadas en el asalto a turistas de alto poder adquisitivo. La operación conjunta ha permitido esclarecer por el momento 28 robos violentos y recuperar seis valiosas piezas sustraídas durante el periodo estival.

El dispositivo de las fuerzas de seguridad comenzó a gestarse a principios de año, momento en el que la Dirección General de la Policía constituyó un grupo operativo de coordinación expresamente ideado para neutralizar a estas mafias foráneas. El despliegue centró su actividad preventiva e investigadora en dos polos turísticos primordiales: las Islas Baleares y la provincia de Málaga -con especial incidencia en Marbella y Estepona-, si bien la infraestructura criminal se ramificaba por enclaves logísticos de primer orden como Barcelona y Madrid.

Las células desarticuladas presentaban una alta profesionalización y una marcada división de tareas para garantizar su impunidad. Operaban mediante binomios de ojeadores en puertos deportivos, paseos marítimos y locales de ocio nocturno para marcar los objetivos. A continuación, entraban en acción los ejecutores materiales, quienes arrebataban las piezas mediante un tirón violento y emprendían una rápida huida en motocicleta, apoyados por turismos de alquiler para ocultar el botín y eludir el control de los agentes de seguridad.

Uno de los episodios más relevantes del dispositivo se produjo en el aeródromo ibicenco, donde los investigadores interceptaron a varios individuos en el instante en que pretendían huir al extranjero con un reloj valorado en 450.000 euros escondido entre sus pertenencias. Asimismo, los agentes abortaron otros golpes a las puertas de locales de ocio y esclarecieron un grave asalto perpetrado en Marbella, donde una banda llegó a abordar a un visitante en el propio portal de su residencia para despojarle de sus efectos personales.

El balance definitivo de la intervención incluye la intervención de cuatro motocicletas, un automóvil, catorce placas de matrícula fraudulentas, documentación de identidad falsificada y un inhibidor de frecuencias. Gracias a esta labor coordinada, se asesta un golpe clave contra las mafias itinerantes que amenazan el libre disfrute de la propiedad privada y la imagen de España como destino seguro.