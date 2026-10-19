Hallan muerta a una mujer arrastrada por el fuerte oleaje en una playa de Sagunto

El cuerpo sin vida de una mujer que había desaparecido durante la tarde de este domingo mientras se bañaba en una playa del municipio de Sagunto ha sido localizado en las inmediaciones del punto donde se le perdió la pista. La víctima se encontraba en el agua en compañía de otra persona en un momento en que el litoral permanecía bajo un riguroso aviso de riesgo extremo por el estado del mar. Fuentes policiales confirmaron a EFE la localización del cadáver tras la movilización del dispositivo de rastreo.

La alerta se recibió en torno a las 20:13 horas, instante en el que se activó con urgencia al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. De inmediato, se coordinó una intervención que desplazó hasta la zona a una dotación terrestre, una embarcación de salvamento del parque comarcal y a un sargento al mando, sumándose al operativo diversos efectivos de seguridad ciudadana para colaborar en las labores de auxilio.

Las tareas de búsqueda se vieron condicionadas por las pésimas condiciones meteorológicas que afectaron a toda la zona a lo largo de la jornada. La Comunidad Valenciana se encontraba bajo advertencia oficial por fuertes precipitaciones y fenómenos costeros, una circunstancia adversa que desaconsejaba tajantemente el baño y cualquier aproximación imprudente a la línea de costa.

El temporal dejó acumulaciones hídricas de envergadura, con registros cercanos a los 300 litros por metro cuadrado en diversas comarcas. En paralelo, la intensidad del viento levantó un severo oleaje en el mar Mediterráneo, donde se llegaron a constatar olas de más de 7 metros de altura que azotaron con fuerza las playas de la provincia.

Pese a las reiteradas llamadas a la prudencia emitidas ante la peligrosidad del temporal marítimo, la mujer fue arrastrada por la corriente. Los equipos de emergencia concluyeron el rastreo con el hallazgo del cuerpo muy cerca del lugar donde se produjo la desaparición, procediendo posteriormente a las diligencias judiciales pertinentes.