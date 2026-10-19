Interceptado en Maracena un ciclista que circulaba a 50 km/h con un motor artesanal

La Policía Local de Maracena, en la provincia de Granada, ha procedido a sancionar a un individuo que se desplazaba a bordo de una bicicleta a la que había acoplado un sistema de propulsión casero. El suceso se produjo el pasado domingo, cuando una patrulla municipal observó con sorpresa cómo el sujeto transitaba frente a ellos a una velocidad desmedida y sin realizar pedaleo alguno, lo que despertó de inmediato las sospechas de los efectivos policiales.

Ante la insólita estampa, los agentes decidieron seguir discretamente al conductor con el vehículo oficial. Durante el seguimiento, el velocímetro de la dotación confirmó lo que a simple vista parecía una temeridad en el casco urbano: el artilugio alcanzaba los 50 kilómetros por hora. A la salida del término municipal, la patrulla dio el alto al infractor para someter el rodado a una inspección exhaustiva.

Los funcionarios constataron que el cuadro de la bicicleta albergaba un mecanismo artesanal dotado de batería y propulsor eléctrico, cuya potencia y funcionamiento autónomo alteraban de forma sustancial su naturaleza original. Dicha modificación técnica suponía transformar la bicicleta en un ciclomotor de facto, eludiendo todos los requisitos legales exigibles a este tipo de medios de transporte mecanizados, tales como la homologación, la matriculación o el preceptivo seguro obligatorio.

Como consecuencia directa de esta alteración antirreglamentaria, la Policía Local procedió a la inmovilización y retirada de la circulación del vehículo, trasladándolo al depósito municipal. Asimismo, los agentes formalizaron contra el conductor una propuesta de sanción económica fijada en 500 euros de multa por incurrir en una infracción calificada como muy grave según la legislación vigente de tráfico y seguridad vial.

Las fuerzas de seguridad han recordado la importancia de cumplir con la normativa que delimita con claridad los vehículos de movilidad personal y las bicicletas asistidas respecto a los ciclomotores. Este tipo de manipulaciones clandestinas suponen un grave riesgo para la seguridad vial, ya que estas estructuras carecen del sistema de frenado, los componentes mecánicos y las garantías indispensables para circular a velocidades propias del tráfico rodado convencional.