Muere un joven de 22 años tras saltar desde el Arco del Triunfo de París

Un joven de 22 años ha fallecido este sábado después de saltar desde el Arco del Triunfo de París, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa. La Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar qué llevó al joven a lanzarse desde la estructura.

El suceso tuvo lugar durante la tarde del sábado 17 de octubre. Según la información facilitada por la Fiscalía, el joven se arrojó desde el monumento y su fallecimiento quedó constatado oficialmente a las 15:05 horas. Los bomberos se desplazaron hasta el lugar e intentaron reanimarlo a los pies del Arco del Triunfo, aunque las maniobras no dieron resultado.

Tras confirmarse la muerte, las autoridades iniciaron los trámites médico-legales correspondientes, un procedimiento habitual cuando se investigan fallecimientos violentos o cuyas circunstancias requieren aclaraciones.

El monumento, cerrado al público

Según ha informado el diario francés Le Parisien, los visitantes fueron desalojados del Arco del Triunfo, que permaneció cerrado al público durante el resto de la jornada.

La investigación ha quedado en manos del Servicio de Investigación y Recepción Local (SAIP) de la comisaría del distrito VIII de París, por encargo de la división criminal. La Policía ha entrevistado a los testigos para reconstruir lo sucedido.

Las primeras conclusiones de las pesquisas, conocidas a la mañana siguiente, apuntan a que el joven se habría lanzado voluntariamente. Sin embargo, los investigadores todavía desconocen los motivos que le llevaron a tomar esta decisión.

Sin relación acreditada con las protestas

La muerte se produjo en una jornada marcada por las manifestaciones convocadas en París y otras ciudades francesas para protestar contra el elevado coste de la vida. Las movilizaciones, impulsadas por los chalecos amarillos y grupos de jóvenes, estuvieron acompañadas de episodios de violencia y saqueos.

Pese a la coincidencia temporal, las autoridades francesas han insistido en que, por el momento, no se ha establecido ninguna relación entre el fallecimiento y las protestas.

"En esta etapa, no se ha establecido ningún vínculo con las manifestaciones, pero la investigación continúa", ha señalado la Fiscalía.

Los investigadores mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar qué motivó la actuación del joven.