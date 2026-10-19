Muere un sacerdote en Ecuador tras caerle encima una cruz de madera mientras oficiaba misa

Un trágico accidente ha conmocionado a los feligreses de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. El sacerdote Patricio Sánchez Molinari se encontraba celebrando la eucaristía en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro cuando una estructura de madera de grandes dimensiones se desprendió del muro situado tras el presbiterio y le impactó directamente en la cabeza. La ceremonia estaba siendo retransmitida en directo a través de los perfiles de la parroquia en redes sociales, por lo que decenas de fieles presenciaron el impacto en tiempo real.



Inmediatamente después de producirse el desprendimiento, varias de las asistentes que se encontraban en el templo acudieron a auxiliar al religioso mientras solicitaban a gritos la presencia de los servicios de emergencia. Pese a la rapidez con la que se intentó socorrer al sacerdote y la movilización de una ambulancia, las asistencias médicas no pudieron salvar su vida. Poco después, el arzobispo metropolitano y cardenal Luis Gerardo Cabrera emitía una declaración oficial en la que confirmaba el fallecimiento del párroco y trasladaba el pesar de la Iglesia ecuatoriana.

Sánchez Molinari, de 53 años de edad, formaba parte de la Congregación del Santísimo Redentor –una comunidad misionera fundada en el siglo XVIII en Italia– y desarrollaba su labor pastoral en la zona centro-sur del municipio guayaquileño. Tras conocerse la trágica noticia, numerosas instituciones católicas, órdenes y centros de enseñanza del país andino expresaron su consternación. Entre las muestras de pésame destacó la emitida por la Arquidiócesis de Cuenca, que quiso trasladar de forma especial sus condolencias al primo de la víctima, Esteban Sánchez, quien ejerce también el ministerio en dicha demarcación.

La propia diócesis ha organizado una misa de despedida en memoria del sacerdote este domingo a las 21:00 (las 02:00 de la madrugada del lunes en horario peninsular español) en el mismo templo donde ocurrió el percance. La comunidad religiosa local ha convocado a los vecinos para rendir un último homenaje a un presbítero que dedicó décadas al servicio pastoral en la comarca.