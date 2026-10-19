Rescatan a dos menores, uno de ellos electrocutado, junto a las vías del tren en Ávila

Los servicios de emergencia locales evitaron lo que pudo haber sido una tragedia en la provincia de Ávila. Durante la noche de este pasado domingo, la alerta se encendió cuando se informó de que dos menores se encontraban atrapados en el entorno ferroviario de la estación de Navalperal de Pinares, ubicada en la línea Ávila-Madrid.

Según declaraciones del alcalde de la localidad, José Luis Bartolomé, a los medios de comunicación, los dos jóvenes estaban jugando en las inmediaciones de la estación. En un momento dado, uno de ellos se subió al techo de un vagón de un tren de mercancías que estaba estacionado en la vía y, al incorporarse, tocó de forma accidental el cableado de la catenaria, sufriendo una fuerte electrocución.

Un rescate complejo en altura

El aviso movilizó de inmediato a un equipo compuesto por los Bomberos de Ávila, agentes de la Guardia Civil y personal sanitario. Las labores de auxilio resultaron especialmente complejas y delicadas debido a que los profesionales tuvieron que bajar al menor herido desde el techo del vagón en condiciones de total oscuridad.

A pesar del impacto de la descarga, el regidor municipal confirmó que el joven —un chico de origen marroquí que reside desde hace años en el municipio con su familia— tuvo «mucha suerte». El parte médico inicial detalló que la corriente eléctrica le entró por el brazo y le salió por el pie sin llegar a alcanzar el corazón, lo que impidió un desenlace fatal inmediato.

Tras conseguir rescatarlo y estabilizarlo en el lugar de los hechos, los facultativos médicos trasladaron al menor afectado a un centro hospitalario para recibir tratamiento especializado por las lesiones sufridas.

Por su parte, el segundo menor que lo acompañaba resultó completamente ileso al no entrar en contacto con la corriente eléctrica y no requirió asistencia médica, aunque el susto entre los vecinos de la localidad es mayúsculo. Las autoridades continúan esclareciendo los detalles del suceso.