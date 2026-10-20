Condenado a más de 4 años de prisión un militar vallisoletano por exhibirse con el pene erecto delante de su hijastra

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de cuatro años y nueve meses de prisión impuesta a un militar de Valladolid por abusar sexualmente y exhibirse desnudo ante su hijastra, que tenía doce años en el momento de los hechos. La sentencia dictada por el Alto Tribunal desestima el recurso de la defensa y confirma íntegramente el fallo emitido originalmente por la Audiencia Provincial de Valladolid.

Según recoge la resolución judicial, el acusado contrajo matrimonio con la madre de la víctima en 2019 y llegó a reconocer formalmente la paternidad de la menor. A partir de las Navidades de 2020, el militar comenzó a buscar de manera "persistente la cercanía física con ella", intensificando su conducta en los meses posteriores.

Entre los episodios reflejados en la sentencia se constata que el condenado realizó de forma oculta once fotografías con su teléfono móvil a la víctima mientras le daba un masaje. Posteriormente, tras proponerle de forma amenazante que se ducharan juntos —oferta que la menor rechazó—, el hombre se colocó deliberadamente desnudo y con el pene erecto frente a la puerta de la habitación de la víctima, obligando a la menor a encerrarse aterrorizada por seguridad.

El pastel se descubrió cuando la madre de la menor localizó las imágenes en el dispositivo móvil del acusado. Al ser confrontado por su esposa, el militar terminó admitiendo que sentía "atracción sexual por su hija". Como consecuencia de estos abusos continuados, la menor ha precisado de asistencia psicológica tras presentar cuadros de depresión mayor y trastorno por estrés postraumático.

Además de la pena de privación de libertad, la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo impone al acusado la privación de la patria potestad durante un periodo de seis años, una indemnización de 12.000 euros para su hijastra y siete años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena de cárcel.