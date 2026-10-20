Nueva intoxicación masiva en Málaga: 40 afectados tras el banquete de una boda en Iznate

Unas 40 personas han resultado afectadas, una de ellas incluso hospitalizada, por una intoxicación alimentaria registrada en la localidad malagueña de Iznate, al parecer, tras una boda. La Consejería de Sanidad ya ha iniciado una investigación al respecto.
Fuentes de la Delegación de Sanidad han confirmado que la consejería "está llevando a cabo las actuaciones de investigación necesarias para determinar el origen de una toxiinfección alimentaria registrada en dicha localidad".
Así, estas fuentes también han precisado a Europa Press que de momento hay 40 personas afectadas, de las cuales únicamente una de ellas ha requerido hospitalización.
Al parecer, esta intoxicación en Iznate se habría producido en la celebración de una boda, como ocurrió hace una semana tras el consumo del menú en un hotel de Benalmádena (Málaga).
En el caso de Benalmádena, también resultaron afectadas al menos 40 personas y la investigación llevada a cabo por la Unidad de Protección de la Salud confirmó el positivo por salmonela.