Cinco heridos al volcar un autobús en Salamanca tras desvanecerse el conductor

Cinco personas han resultado heridas este martes después de que un autobús de pasajeros volcase en Santa Marta de Tormes, en la provincia de Salamanca. El accidente se ha producido cuando, al parecer, el conductor del vehículo ha sufrido un desvanecimiento mientras realizaba el trayecto entre Salamanca y Alba de Tormes.

Según ha informado el Servicio de Emergencias Castilla y León 112, el aviso se ha recibido a las 11.28 horas. Una llamada alertaba de que un autobús había quedado volcado en la carretera de Alba y de que los pasajeros no podían abandonar el vehículo como consecuencia del vuelco.

El autobús ha terminado en la cuneta, a la altura del Centro Comercial de Capuchinos, en el término municipal de Santa Marta de Tormes. Los viajeros han sido reubicados y atendidos en las inmediaciones de este establecimiento comercial tras el siniestro.

Cuatro heridos trasladados al hospital

Los servicios sanitarios han atendido a un total de cinco personas, de las cuales cuatro han necesitado traslado hospitalario. Se trata de dos mujeres de unos 25 años y dos hombres de aproximadamente 30 y 70 años, que han sido evacuados en ambulancias de soporte vital básico al hospital de Salamanca.

El quinto afectado, un hombre de unos 30 años, ha recibido atención médica en el lugar del accidente y ha sido dado de alta sin necesidad de trasladarlo a un centro hospitalario.

Intervención de los servicios de emergencia

El aviso ha movilizado a distintos efectivos de seguridad y emergencias. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Santa Marta de Tormes, efectivos de los Bomberos de la Diputación de Salamanca y de Tráfico de Salamanca.

Por su parte, Emergencias Sanitarias-Sacyl ha enviado una UVI móvil, tres ambulancias de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Santa Marta de Tormes.

Según la información facilitada inicialmente a los servicios de emergencias, el conductor del autobús se habría desvanecido antes de que el vehículo terminase volcado en la cuneta.