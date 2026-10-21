El sujeto que prendió fuego a un bar porque no tenían mayonesa para su bocata acepta tres años y medio de prisión

El procesado, José Rafael G.M., ha aceptado una pena de tres años y seis meses de prisión tras reconocer ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla que prendió fuego de forma intencionada a la barra de la cafetería 'Las Postas', ubicada en el municipio de Los Palacios y Villafranca.

El esperpéntico suceso ocurrió el 20 de agosto de 2025, cuando el individuo reaccionó con violencia extrema al ser informado por los camareros de que el establecimiento no disponía de mayonesa para salsear su montadito de lomo con queso.

Gracias al acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, la Fiscalía ha rebajado drásticamente su petición inicial de condena, que ascendía a once años de cárcel por un delito de incendio. En la rebaja penal ha resultado determinante el hecho de que el acusado hubiese consignado previamente un total de 9.245 euros en concepto de responsabilidad civil para reparar los graves destrozos materiales causados en el negocio, lo que ha permitido aplicarle la circunstancia atenuante cualificada de reparación del daño.

Según los hechos probados que el propio encausado ha admitido ante el tribunal, tras recibir la negativa sobre el condimento, José Rafael abandonó el local con aparente normalidad. Sin embargo, se dirigió a una estación de servicio cercana donde adquirió combustible. Minutos después, regresó al establecimiento —que en esos momentos se encontraba lleno de clientes, incluidos niños—, roció la barra con una botella de plástico llena de gasolina y le prendió fuego con un mechero, originando una fuerte deflagración que desató el pánico y causó heridas leves a dos trabajadores. El trastornado fue retenido por varios testigos hasta la llegada de la Guardia Civil.

Además de la pena privativa de libertad —de la que ya ha cumplido más de un año en situación de prisión preventiva—, el tribunal le impondrá una prohibición de acercarse a menos de 500 metros del establecimiento durante un periodo de diez años. Igualmente, tendrá que hacer frente al pago de dos multas que suman 360 euros por los delitos leves de lesiones ocasionados al personal del bar.

El surrealista incidente provocó en su día un gran impacto social y se volvió viral en las redes sociales, hasta el punto de que la multinacional de salsas Hellmann's se ofreció públicamente a costear la remodelación del bar bajo el lema "que nunca más falte mayonesa". Tras la sesión, el juicio ha quedado visto para sentencia conforme a los términos aceptados por el delincuente.