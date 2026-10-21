Ingresa en el hospital por un brote psicótico y acaba en prisión al hallar 347 gramos de cocaína en su casa

La autoridad judicial ha decretado el ingreso inmediato en prisión para un hombre que inicialmente fue hospitalizado de forma involuntaria debido a un fuerte brote psicótico. La detención se produjo después de que la Policía Nacional registrara su vivienda y descubriera un importante alijo de sustancias estupefacientes.

Los hechos comenzaron el pasado 9 de octubre de 2026, cuando los agentes policiales tuvieron que colaborar con los servicios de emergencias del 112. El sospechoso había protagonizado diversos episodios de extrema agresividad contra sus propios familiares durante las últimas semanas. Ante la gravedad de la situación, el juzgado ordenó su traslado e ingreso forzoso en el Área de Psiquiatría del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

Mientras el paciente permanecía ingresado bajo supervisión médica, el grupo de la Policía Nacional especializado en el menudeo de drogas continuó con unas pesquisas que ya tenía abiertas. Los investigadores sospechaban que este individuo utilizaba su domicilio como punto de almacenamiento y distribución de estupefacientes.

Aprovechando que el inmueble se encontraba vacío, los agentes procedieron a registrar la vivienda este martes 20 de octubre. Durante la inspección, las fuerzas de seguridad incautaron 347 gramos de cocaína, además de dos básculas de precisión y múltiples recortes de plástico dispuestos para empaquetar la droga en dosis listas para su venta inmediata.

Según el informe de la Jefatura Superior de Policía, la cantidad de estupefaciente intervenida habría permitido poner en el mercado ilícito unas 1.651 dosis. Siguiendo las valoraciones oficiales fijadas por la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para este periodo, el alijo habría alcanzado un valor total de 39.645 euros.

Tras el hallazgo del material incriminatorio, el hombre fue formalmente detenido en el centro sanitario como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Una vez que se completaron las correspondientes diligencias en las dependencias policiales, el detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente, que ordenó su confinamiento preventivo en prisión sin fianza.