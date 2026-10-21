Un avión procedente de Barcelona sufre una avería en las ruedas al tomar tierra en Chicago

Momento de tensión en Estados Unidos tras el percance sufrido por una aeronave comercial procedente de Barcelona. El vuelo AA41 de la compañía estadounidense American Airlines experimentó el reventón de dos de sus neumáticos durante las maniobras de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, después de que los pilotos notificaran un fallo en el sistema de frenado momentos antes de tocar tierra.

En el Boing 787 viajaban un total de 234 pasajeros y once tripulantes. A pesar de la gravedad potencial de un contratiempo mecánico en plena toma de tierra a alta velocidad, el aparato logró detenerse sin que se produjeran daños personales de consideración. Según confirmaron las autoridades locales, los viajeros pudieron desalojar el avión con absoluta normalidad haciendo uso de las escaleras móviles habilitadas en la pista, evitando así la necesidad de desplegar las rampas de emergencia.

🇺🇸 El vuelo 41 de American Airlines, un Boeing 787 procedente de Barcelona con 245 personas a bordo, reventó neumáticos al aterrizar en Chicago O'Hare tras reportar fallas en los frenos. Una persona fue llevada al hospital en buen estado; la FAA investiga, según CBS News… — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) October 21, 2026

Efectivos del Departamento de Bomberos de Chicago se personaron de inmediato junto a la pista para asistir al pasaje y asegurar el perímetro ante posibles fugas o conatos de incendio provocados por la fricción del caucho. Desde el cuerpo de emergencias indicaron al canal de televisión WGN-TV que una persona fue evacuada y atendida en dependencias hospitalarias de forma preventiva, confirmando que su estado general era favorable. Paralelamente, la Administración Federal de Aviación (FAA) señaló en sus informes iniciales que ninguno de los ocupantes resultó herido de gravedad.

Tras el incidente en el aeródromo estadounidense, la aerolínea tomó la determinación de apartar provisionalmente el avión del servicio activo para someterlo a un examen exhaustivo. A través de un comunicado oficial, la compañía expresó su reconocimiento a la dotación de a bordo: "Agradecemos a los miembros de nuestro equipo su profesionalismo y pedimos disculpas a nuestros clientes por la experiencia vivida", manifestaron los responsables de American Airlines tras anunciar una revisión técnica pormenorizada de la aeronave.

El suceso se encuentra ya bajo el análisis de las autoridades reguladoras del transporte aéreo. La FAA ha confirmado la apertura de una investigación formal para esclarecer el origen exacto del fallo técnico en los frenos y determinar cómo afectó al tren de aterrizaje. No es el primer episodio similar que registra la compañía en este mismo escenario: el pasado mes de agosto, otro avión procedente de Nueva York padeció un reventón idéntico en dos de sus ruedas al aterrizar en O'Hare, obligando a los inspectores a intervenir para evaluar la seguridad operativa de la flota.