Un camionero huye de la Policía en Tarazona, embiste una veintena de coches y acaba empotrado contra un edificio

Un camionero ha sido detenido en Tarazona (Zaragoza) después de protagonizar una peligrosa huida de la Policía Local por las calles del municipio durante la noche del martes. El conductor de un vehículo articulado de gran tonelaje provocó daños en una veintena de coches estacionados, arremetió contra mobiliario urbano y terminó empotrado contra la fachada de un edificio, donde quedó bloqueado.

Los hechos ocurrieron en torno a las diez de la noche, cuando una patrulla de la Policía Local detectó el camión circulando por calles cuya anchura y características no eran adecuadas para un transporte de esas dimensiones. Cuando los agentes le ordenaron detenerse mediante señales luminosas y acústicas, el conductor desobedeció las indicaciones y aceleró para escapar por las estrechas vías del casco urbano.

Una persecución con numerosos daños materiales

Durante la huida, el vehículo pesado colisionó con numerosos turismos aparcados a ambos lados de la calzada y golpeó mobiliario urbano. El camionero continuó su recorrido por cruces e intersecciones, así como por pasos de peatones, sin reducir la velocidad, pese a la presencia de tráfico y peatones.

La que lío ayer un camionero en Tarazona intentando escapar de la policía local y la guardia civil fue guapa. Podía haber causado una desgracia, así más de 20 coches dañados. Positivo en alcohol y drogas... pic.twitter.com/QE38xMrYXR — Pivan 🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡 (@Pivan82) October 21, 2026

La persecución terminó cuando el camión chocó contra la fachada de un inmueble y quedó encajado en un cruce de calles, sin posibilidad de continuar la marcha. El balance de la huida fue de cuantiosos daños materiales, con alrededor de una veintena de vehículos afectados.

A pesar del peligro que supuso el recorrido por el casco urbano, no se registraron daños personales entre los conductores ni entre los peatones que se encontraban en la zona.

Detenido por atacar a un agente

Una vez que el camión quedó inmovilizado, los agentes se acercaron para asegurar el perímetro y controlar al conductor. En ese momento, el hombre reaccionó violentamente y lanzó un objeto contundente contra uno de los policías, por lo que fue reducido y detenido.

El camionero, un varón de mediana edad, está acusado de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y de varios delitos contra la seguridad vial. Tras su arresto, se negó a someterse a las pruebas reglamentarias para detectar el consumo de alcohol y drogas.

No obstante, según la información publicada por otros medios a partir de fuentes municipales, el conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia cuando finalmente pudo ser sometido a ella.

Las diligencias policiales han sido instruidas para poner al detenido a disposición de la autoridad judicial competente.