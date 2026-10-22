Detenidos cinco narcos tras embestir a una patrullera de la Guardia Civil en el Guadalquivir

Cinco narcotraficantes han sido detenidos este jueves en Cádiz tras una persecución cerca de la desembocadura del río Guadalquivir, donde una narcolancha embistió a una patrullera de la Guardia Civil y varios agentes sufrieron lesiones leves.

Según ha informado hoy el Instituto Armado, sobre las 13:30 horas se desplegó un dispositivo contra el narcotráfico que permitió a los agentes del Servicio Marítimo Provincial (SPM) de Cádiz abortar el intento de suministro de petacas de gasolina entre dos embarcaciones de alta velocidad cerca de la desembocadura del Río Guadalquivir.

Al verse sorprendidos por la presencia de la patrullera del SMP de Cádiz Río Guadalmedina, una de las narcolanchas inició la huida a gran velocidad.

Durante el seguimiento la narcolancha embistió a la patrullera de la Guardia Civil provocándole "daños visibles", según la fuente, que ha indicado que, a pesar de ello, los agentes continuaron el seguimiento y lograron finalmente interceptar la embarcación y detener a sus cinco tripulantes. En esta acción varios agentes sufrieron heridas de carácter leve, según la fuente.