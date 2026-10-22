La Guardia Civil investiga a un conductor sorprendido a 218 kilómetros por hora en Málaga

Agentes de la Guardia Civil han abierto diligencias para investigar a seis conductores por la presunta comisión de sendos delitos contra la seguridad vial. La infracción más notoria tuvo lugar en una vía de Málaga, donde los cinemómetros del instituto armado interceptaron a un turismo que circulaba a 218 kilómetros por hora, rebasando con creces el límite reglamentario de 120 fijado para ese trazado.

Estas actuaciones se enmarcan en un plan especial de vigilancia implementado a lo largo de las últimas semanas en la red viaria malagueña para atajar las conductas de mayor riesgo al volante. En el transcurso de este dispositivo, las patrullas detectaron a otros cinco infractores –a los mandos de cuatro turismos y dos motocicletas– que superaban de forma flagrante los máximos legalmente permitidos en tramos secundarios o periurbanos.

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Entre los registros constatados por los agentes, tres usuarios alcanzaron los 173, 172 y 169 kilómetros por hora en una carretera cuya velocidad máxima autorizada era de tan solo 80. Asimismo, el control detectó a otros dos implicados que rodaban a 175 y 165 kilómetros por hora en un tramo limitado a 70, mientras que un sexto conductor llegó a circular a 154 en una zona señalizada a un tope de 50. Estos excesos motivaron la inmediata investigación penal de los implicados en las diligencias remitidas a la autoridad judicial.

A consecuencia de estas infracciones, recogidas en el Código Penal para conductas de especial temeridad, los seis encausados podrían afrontar penas de entre tres y seis meses de prisión, multas de seis a doce meses o la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Asimismo, el marco penal contempla la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un periodo que oscila entre uno y cuatro años.

Tras dar a conocer los hechos, desde la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han recordado que rebasar de este modo los límites merma drásticamente la capacidad de reacción del individuo, dispara la distancia necesaria para una detención segura y agrava notablemente las consecuencias lesivas de cualquier siniestro en carretera.