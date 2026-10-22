Muere un hombre de 56 años por las picaduras de varias avispas mientras desbrozaba una pista forestal

Un hombre de 56 años ha fallecido este miércoles después de sufrir las picaduras de varias avispas mientras participaba en unos trabajos de desbroce en el municipio de Larouco, en Orense. La víctima formaba parte de un taller de empleo y se encontraba trabajando junto a otros compañeros en una pista forestal de Seadur, en la comarca de Valdeorras.

El suceso se ha producido poco después de las doce del mediodía, cuando el trabajador se ha topado con un nido de avispas comunes situado en el suelo mientras realizaba las tareas de desbroce. Según ha informado EFE, el fallecido era natural de Pontevedra, aunque llevaba varios años residiendo en el municipio de Manzaneda.

Movilización de los servicios de emergencia

Han sido sus propios compañeros quienes han alertado al servicio de emergencias sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero medicalizado hasta la zona. Sin embargo, pese a la intervención de los profesionales sanitarios desplazados al lugar, no ha sido posible salvar la vida del trabajador.

La alcaldesa de Larouco, Patricia Lamela, ha explicado a EFE que el taller de empleo en el que participaba la víctima llevaba en funcionamiento desde este verano. Además de los servicios sanitarios, también se ha dado aviso a la Guardia Civil y al Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Valdeorras.

Un precedente mortal en Galicia

Este suceso recuerda al ocurrido en octubre de 2025, cuando Ramón José Dopico Martínez, concejal del PP en Irixoa (La Coruña), falleció a los 76 años después de sufrir múltiples picaduras de avispas asiáticas mientras desbrozaba una finca de eucaliptos en Teijeiro, en el municipio de Curtis. El edil perdió la vida apenas veinte minutos después del ataque, pese a la intervención de los servicios de emergencia y la movilización de un helicóptero medicalizado.

Los riesgos de las picaduras de avispa

Las picaduras de avispa pueden provocar desde reacciones leves, como dolor, enrojecimiento e inflamación, hasta complicaciones graves en personas alérgicas a su veneno. En los casos más severos, pueden desencadenar una reacción anafiláctica, que puede causar dificultades respiratorias, una caída brusca de la presión arterial e incluso la muerte si no se recibe atención médica inmediata. Además, las picaduras múltiples pueden resultar peligrosas por la cantidad de veneno inoculado, incluso en personas sin alergias conocidas.