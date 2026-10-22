Rescatan con hipotermia grave a dos hijos abandonados por sus padres a 2.340 metros de altitud

Dos hermanos alemanes de 13 y 16 años tuvieron que ser rescatados de urgencia en la madrugada del pasado domingo en la región del Tirol del Sur, Italia, tras pasar la noche al raso y completamente desprotegidos. Sus propios progenitores los dejaron continuar solos una ruta de alta montaña tras decidir dar la vuelta a mitad del trayecto.

El suceso comenzó cuando la familia inició junta una caminata de montaña desde la localidad italiana de Toblach (Dobbiaco), en la provincia autónoma de Bolzano. Tras varias horas de marcha y tras superar un desnivel de más de 1.000 metros, los padres decidieron dar la vuelta y regresar al punto de partida. Sin embargo, permitieron que sus dos hijos adolescentes continuaran en solitario hacia el histórico refugio Bonnerhütte, convencidos de que contaban con la experiencia suficiente para completar el ascenso sin compañía adulta.



Un refugio cerrado y una imprudencia extrema

El plan familiar falló de forma estrepitosa debido a una grave falta de previsión: nadie verificó previamente si el alojamiento estaba operativo ni se evaluaron las condiciones climáticas nocturnas de la zona. El refugio Bonnerhütte (construido en 1897) ya había dado por concluida su temporada de verano el pasado 11 de octubre, cerrando sus puertas una semana antes de la excursión.

Al alcanzar la cumbre a 2.340 metros de altitud, los menores se encontraron con el edificio completamente cerrado. Sin equipo técnico adecuado, ropa térmica ni posibilidades de cobijo, los hermanos se vieron obligados a permanecer a la intemperie expuestos a las gélidas temperaturas de la noche alpina durante horas.



Rescate in extremis

La alerta de emergencia no llegó a los servicios de rescate hasta aproximadamente la 1:00 de la madrugada. Tras un despliegue urgente, el Servicio de Rescate en Montaña de Val Pusteria logró localizar a los menores en un estado de hipotermia grave. Debido a las duras condiciones climatológicas y al frío extremo, el menor de los hermanos llegó a sufrir náuseas y vómitos antes de ser evacuado.

Ambos fueron trasladados de inmediato a un centro hospitalario de la zona donde recibieron atención médica intensiva. Afortunadamente, según confirmaron fuentes oficiales, los adolescentes lograron estabilizarse y ya han recibido el alta médica.

Los miembros del equipo de rescate no han ocultado su indignación ante lo sucedido y han calificado el comportamiento de los progenitores como una "gran imprudencia", señalando que una actitud tan irresponsable y peligrosa con menores en la alta montaña, por fortuna, se da en muy raras ocasiones. Los medios locales e internacionales ya comparan este suceso con una versión moderna y gélida del cuento de Hansel y Gretel, sustituyendo el bosque por las cumbres de los Alpes.