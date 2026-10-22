Un alumno de 16 años ataca con un hacha a una profesora en plena clase y retransmite la agresión por Facebook

Un estudiante de 16 años ha atacado con un hacha a una profesora en un colegio internacional de Kuching, en el estado malasio de Sarawak, situado en la isla de Borneo. La agresión, ocurrida este miércoles, ha provocado heridas a la docente y ha obligado a intervenir a otro alumno para desarmar al atacante. El menor retransmitió los hechos en directo a través de Facebook, según ha confirmado la Policía local.

El incidente se ha producido en el Tunku Putra-HELP International School, donde el adolescente cursaba cuarto año de secundaria. Según ha informado la agencia estatal Bernama, el joven llevaba consigo un hacha de pequeñas dimensiones y una navaja, que fueron intervenidas después del ataque. El estudiante fue detenido y posteriormente quedó en libertad bajo fianza.

El comisionado interino de la Policía de Sarawak, Saifullizan Ishak, ha señalado que las autoridades trabajan para determinar las circunstancias de la agresión. "La Policía está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa de los hechos y recabar pruebas", ha explicado, según recoge Bernama.

Una agresión grabada en vídeo

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al adolescente frente al espejo de un baño del colegio mientras sostiene las armas. Posteriormente, abandona el lugar y se dirige hacia el aula donde se encuentra la profesora, a la que agrede mientras varios estudiantes huyen precipitadamente.

Otras grabaciones, algunas procedentes de las cámaras de seguridad del centro, muestran cómo otro alumno interviene para ayudar a la docente a arrebatar las armas al agresor durante un forcejeo.

La Policía ha confirmado que el ataque fue retransmitido en directo a través de Facebook, según ha publicado el diario malasio Malay Mail, que cita al periódico Sinar Harian. La grabación, de 12 minutos y seis segundos, recogía los movimientos del adolescente antes de acceder al aula. La Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia ha retirado posteriormente el vídeo de la plataforma.

Por otra parte, según ha informado The Star, los agentes recibieron un aviso a las 8:03 horas en el que se alertaba de que un estudiante había introducido material pirotécnico en el colegio y había herido a una profesora. Las autoridades investigan los hechos por posibles infracciones de la legislación penal sobre lesiones con armas peligrosas y de la normativa sobre explosivos.

🇲🇾Estas cenas aterrorizante aconteceu na Malásia há poucas horas: Um estudante malaio (16 anos) levou ferramentas afiadas para a escola, começou uma transmissão ao vivo enquanto estava no banheiro, anunciando sua preparação e dizendo: Não há espaço para recuar. Depois disso,… pic.twitter.com/ZTUFkKjbTp — Conservatism And Elegance 🇺🇲 (@ThayzzySmith) October 21, 2026

La profesora evoluciona favorablemente

La docente ha tenido que recibir asistencia hospitalaria por las lesiones sufridas durante el ataque. Sin embargo, su estado no reviste gravedad y evoluciona favorablemente, según ha confirmado la dirección del centro educativo en declaraciones recogidas por The Borneo Post. El mismo periódico señala que ninguna otra persona resultó herida.

La dirección también ha comunicado que el adolescente ha dejado de figurar como alumno activo del centro. Las clases fueron suspendidas anticipadamente el miércoles y estaba previsto que se reanudaran este jueves 22 de octubre.