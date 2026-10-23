Cazado 'in fraganti' al acudir en su propio coche a recuperar los puntos del carnet

Acudir a un examen de tráfico con el coche cuando se te ha prohibido tajantemente conducir por haber perdido todos los puntos del carnet parece una contradicción, pero en la práctica resulta ser una imprudencia más habitual de lo que aparenta. Así lo ha contado la periodista Lorena López Lobo en el programa En Casa de Herrero, de esRadio, donde ha detallado el insólito caso ocurrido en la localidad cacereña de Plasencia: un joven de 31 años fue interceptado por la Guardia Civil de Tráfico cuando acudía conduciendo su propio automóvil a la prueba teórica para recuperar el permiso.

Los hechos se desencadenaron cuando el implicado se desplazó hasta el Centro de Exámenes de Tráfico placentino con la intención de realizar el test que le permitiera restituir su saldo de puntos. Sin embargo, lejos de desplazarse en transporte público, a pie o acompañado por otra persona con carnet en regla, el conductor decidió ponerse al volante de su propio vehículo.

Lo que no contempló el infractor es que la Guardia Civil, escarmentada por casos similares ocurridos con anterioridad, mantiene un dispositivo especial de vigilancia en las inmediaciones de la instalación. Los agentes, situados en un control preventivo en los accesos al recinto, le dieron el alto y comprobaron de inmediato que carecía por completo de la autorización administrativa para conducir.

Delito contra la seguridad vial y antecedentes en la zona

A raíz de esta intervención, el individuo ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, recogido en el artículo 384 del Código Penal. La normativa vigente contempla para estas infracciones penas de prisión de 3 a 6 meses, multas económicas de 12 a 24 meses o la realización de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

El caso ha generado un notable revuelo en la comarca del Jerte, especialmente porque no se trata de un suceso aislado en la zona. Como recordó Lorena López Lobo en esRadio, solo unos meses antes, el pasado 13 de enero, la Guardia Civil sorprendió a otro individuo en una situación idéntica y en el mismo punto de la ciudad. En aquella ocasión, además de no tener puntos en el carnet, el coche interceptado circulaba sin la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) pasada ni el seguro obligatorio en regla, cometiendo un combo pleno de infracciones al volante.