Compran oro y lo dejan en el bosque: la extraña práctica que se extiende por Noruega

Una nueva modalidad de estafa financiera ha puesto en alerta a los bancos de Noruega, donde varios ciudadanos han perdido importantes cantidades de dinero después de comprar oro y abandonarlo en zonas boscosas siguiendo las instrucciones de unos supuestos intermediarios. Los delincuentes consiguen que las víctimas depositen el metal precioso en lugares apartados con la promesa de que permanecerá protegido mientras aumenta su cotización.

Según informa Bloomberg, la organización bancaria Finans Norge ha advertido de esta modalidad de fraude, que figura entre los tres métodos sobre los que las entidades financieras noruegas están alertando especialmente a sus clientes.

El procedimiento consiste en convencer a los afectados para que inviertan grandes sumas de dinero en oro físico. Una vez realizada la compra, los estafadores les indican que deben dejarlo en plena naturaleza, asegurándoles que otras personas se encargarán de custodiarlo hasta que su valor aumente. Sin embargo, el metal acaba desapareciendo y las víctimas pierden su inversión.

Casos detectados en Oslo y Bergen

El primer caso de esta modalidad de fraude se registró en primavera, según ha explicado a Bloomberg la directora de operaciones antifraude de Finans Norge, Gry Nergård.

La organización ha tenido conocimiento de casos tanto en Oslo y sus alrededores como en Bergen, una ciudad situada en la costa occidental del país. Por el momento, no se ha precisado cuánto dinero han perdido las víctimas ni el valor total del oro sustraído.

La particularidad de esta estafa reside en que los propios perjudicados adquieren el metal precioso y lo depositan en los lugares indicados por los delincuentes, convencidos de que están realizando una inversión segura. Una vez entregado, pierden el control sobre el oro y descubren que han sido engañados.

Pérdidas millonarias por fraude

La alerta sobre esta modalidad de estafa llega en un contexto de importantes pérdidas económicas relacionadas con la delincuencia financiera en Noruega. Según los datos difundidos por Finans Norge y recogidos por Bloomberg, los bancos noruegos y sus clientes perdieron 962 millones de coronas (unos 92 millones de euros) durante 2025.

A pesar de estas cifras, las entidades financieras consiguieron frustrar intentos de fraude por un importe superior a los 3.500 millones de coronas noruegas. Ambas cantidades corresponden al conjunto de los delitos financieros registrados y no exclusivamente a las estafas relacionadas con el oro.

Ante esta situación, Finans Norge ha puesto en marcha, en colaboración con los bancos del país, una campaña de concienciación denominada NO WAY – No me engañarás. La iniciativa busca proporcionar a los ciudadanos herramientas para reconocer posibles intentos de estafa y evitar que caigan en manos de los delincuentes.