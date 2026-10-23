El jurado considera que 'El Baba' mató a su cuñado en legítima defensa durante el tiroteo de Huelva

El jurado popular que ha examinado el tiroteo registrado el 10 de septiembre de 2024 en la barriada de El Torrejón, en Huelva, ha considerado probado que M.S., conocido como el Baba, acabó con la vida de su cuñado R.M. Sin embargo, ha determinado que actuó en legítima defensa, por lo que aprecia una eximente completa de responsabilidad penal por esta muerte.

Según informa EFE, el veredicto se dio a conocer este jueves por la noche, después de que los miembros del jurado dedicaran toda la jornada a deliberar. La fase de pruebas había concluido el miércoles, cuando las partes también presentaron sus informes finales.

Para justificar su decisión, el tribunal popular sostiene que la actuación del acusado fue "la única posible debido a la gravedad y velocidad de los hechos". De esta forma, aunque reconoce que fue quien causó la muerte de R.M., considera que concurren las circunstancias necesarias para eximirle de responsabilidad penal por el homicidio.

Un tiroteo previo al crimen

La legítima defensa apreciada en la muerte de su cuñado no libra al Baba de responder por otros hechos ocurridos durante el enfrentamiento. El jurado ha concluido por unanimidad que M.S. disparó contra L.M., hermano del fallecido y también cuñado suyo, en un episodio anterior al tiroteo mortal.

Por esta actuación, los miembros del tribunal le consideran autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas.

Otro de los aspectos determinantes del juicio ha sido la presencia de un arma blanca en el escenario del crimen. El jurado ha dado por acreditado que R.M. acudió armado a la vivienda del Baba, una conclusión respaldada por el hallazgo de su ADN en un cuchillo localizado en el portal del inmueble.

Disparos desde un vehículo

El veredicto también atribuye responsabilidad penal a L.M., hermano de la víctima mortal, cuya versión sobre su participación en el tiroteo no ha sido aceptada por el jurado.

Pese a que durante el juicio negó haber disparado, los informes periciales confirmaron la presencia de restos de pólvora y municiones en el interior de su vehículo. A partir de estas pruebas, el tribunal popular considera demostrado que abrió fuego desde el automóvil contra M.S.

Aunque el Baba resultó ileso, los disparos causaron lesiones a otra persona que se encontraba junto a él. Por estos hechos, el jurado considera a L.M. autor de dos delitos de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas.

La defensa anuncia un recurso

El abogado de L.M., Rafael Villegas, ha mostrado su desacuerdo con el veredicto, especialmente por el hecho de que su representado se enfrente a una pena superior a la prevista para el Baba, pese a que este último fue quien causó la muerte de R.M.

En declaraciones recogidas por EFE, el letrado ha señalado que, a falta de conocer la resolución judicial definitiva, la pena para M.S. sería de nueve años de prisión, mientras que su cliente se enfrentaría a 14 años.

"No estamos conformes, vamos a esperar a la sentencia y la recurriremos", ha anunciado Villegas tras conocer el veredicto.

Ahora será el magistrado-presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva quien deba redactar y dictar la sentencia correspondiente, para lo que dispone de un plazo máximo de cinco días.