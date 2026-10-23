Un conductor ciego, ebrio y sin carnet recorre 240 kilómetros por la autopista siguiendo los destellos de un camión

La realidad supera en ocasiones a la ficción con episodios tan peligrosos como inverosímiles. La periodista Àngels Hernández ha dado a conocer en el programa En Casa de Herrero, de esRadio, una rocambolesca intervención policial ocurrida en Reino Unido, donde las autoridades lograron detener un automóvil que consiguió recorrer cerca de 240 kilómetros por una autopista en unas condiciones extremas, era ciego o padecía una leve visión, carecía de carnet de conducir e iba severamente ebrio tras haber consumido cuatro botellas de vino.

El suceso tuvo lugar durante la noche en la autopista M6. Una patrulla de tráfico en servicio detectó la presencia de un turismo que circulaba realizando continuos cambios de carril y zigzags sobre el asfalto. Al darle el alto para evitar una tragedia inminente, los agentes comprobaron el evidente estado de ebriedad del conductor, de 50 años de edad. La sorpresa fue aún mayor cuando, al chequear su documentación e historial médico, las autoridades constataron que el hombre no poseía permiso de conducir y figuraba registrado oficialmente con ceguera legal.

Un peligroso "guiado" en mitad de la noche

Ante la perplejidad de los agentes sobre cómo había logrado recorrer semejante distancia sin provocar un accidente fatal, el propio implicado confesó su arriesgado e insólito método. Según relató en su declaración, durante todo el trayecto se limitó a seguir de cerca los destellos y reflejos de las luces traseras de un camión que circulaba delante de él. Tal era su fijación por no perder la estela del vehículo pesado que llegó a realizar paradas para repostar combustible en las mismas estaciones de servicio donde paraba el camión.

A pesar de tener diagnosticada una ceguera legal, el individuo conservaba un mínimo porcentaje de visión que solo le permitía distinguir bultos y fuentes de luz a escasa distancia. Esta circunstancia, lejos de disuadirlo, motivó una temeridad al volante que, tal y como se comentó en la tertulia de esRadio, evoca inevitablemente a la mítica escena de la película Esencia de mujer, en la que el personaje ciego interpretado por Al Pacino se pone a los mandos de un coche a gran velocidad. Por suerte, la rápida intervención policial logró poner fin al trayecto antes de que hubiera que lamentar daños personales.