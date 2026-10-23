Vandalizan el coche de la portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona

El coche de la portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, ha sufrido un ataque vandálico durante la madrugada de este sábado. La propia formación socialista ha denunciado los hechos a través de las redes sociales, donde ha expresado su más firme rechazo ante lo que consideran un intolerable acto de coacción hacia uno de sus cargos públicos.

Pamplona: vandalizado el coche de la portavoz socialista Marina Curielhttps://t.co/wtFykJGxvB pic.twitter.com/ouaSG7u19h — Diario de Noticias (@NoticiasNavarra) October 23, 2026

Desde la federación navarra del PSOE se ha emitido un mensaje de condena en la red social X para arropar a su representante municipal. "Nuestra máxima condena a la vandalización del coche de nuestra portavoz en Pamplona esta pasada noche. La intimidación y el vandalismo no tienen cabida en democracia", ha aseverado la organización política, reclamando al mismo tiempo que prevalezcan el civismo y el respeto frente a cualquier manifestación de hostilidad.

La propia edil afectada se ha pronunciado públicamente para censurar la agresión perpetrada sobre su vehículo particular. Curiel ha manifestado que, "ante señalamientos, insultos e intento de amedrentarnos, seguimos trabajando más fuertes y unidos por nuestro proyecto socialista". Asimismo, la concejal ha recalcado que no cederá ante las presiones en el desempeño de su labor pública, subrayando que tiene "muy claro que Pamplona lo merece".

Ante señalamientos, insultos e intento de amedrentarnos, seguimos trabajando más fuertes y unidos por nuestro proyecto socialista, tengo muy claro que Pamplona lo merece 🌹💪 https://t.co/82NqcLxBxS — Marina (@MarinaComunica) October 23, 2026

El ataque se produce en un contexto de permanente confrontación política en la Comunidad Foral y, en particular, en la capital navarra. La política municipal de Pamplona atraviesa una etapa de profunda división institucional y social, especialmente desde que el Partido Socialista de Navarra facilitara con sus votos la moción de censura que apartó a Unión del Pueblo Navarro del gobierno local para investir al alcalde de la formación proetarra EH Bildu, Joseba Asiron.

A pesar de las discrepancias ideológicas y de los pactos de gobierno que suscitan un profundo rechazo entre amplios sectores de la sociedad navarra, la agresión material y el hostigamiento personal contra los representantes públicos resultan del todo inadmisibles. Las muestras de respaldo a Curiel han insistido en que las conductas violentas y el señalamiento atentan directamente contra las reglas básicas del Estado de derecho y la convivencia democrática.