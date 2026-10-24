La Audiencia Provincial de Huelva celebra estos días el juicio contra Manuel Salazar, conocido como 'El Baba', acusado de matar a su cuñado Ramón Moriña en septiembre de 2024. Aquel tiroteo en el barrio de El Torrejón fue el comienzo de una espiral de violencia entre las familias Salazar y Moriña que, desde entonces, ha dejado cinco muertos y varios heridos, según la información expuesta en el programa.

La Fiscalía solicita para 'El Baba' 28 años y medio de prisión por asesinato, intento de homicidio y tenencia ilícita de armas. Junto a él se sienta en el banquillo su primo, acusado de encubrimiento por haberlo acogido durante su huida, y Luis Moriña, hermano del fallecido, para quien se piden 15 años de cárcel por herir a otra persona durante el tiroteo inicial.

El origen de esta historia se remonta al 10 de septiembre de 2024. Según el relato de la Fiscalía, Luis Moriña abrió fuego en la calle contra 'El Baba', con quien mantenía una mala relación. Los disparos no alcanzaron a Salazar, pero hirieron a otro hombre que se encontraba con él.

'El Baba' se refugió entonces en su vivienda y disparó desde una ventana contra el vehículo de su oponente, que terminó estrellándose y cuyo conductor tuvo que ser trasladado al hospital. Alertados por lo ocurrido, la madre de Saray Moriña, esposa de 'El Baba', y su hermano Ramón acudieron a la casa del matrimonio. Fue entonces cuando, según la acusación, Salazar disparó contra su cuñado desde el rellano de la escalera y acabó con su vida.

Tras el crimen, 'El Baba' huyó y se escondió en casa de un primo en Gijón, donde fue detenido aproximadamente un mes después. Entretanto, los Moriña llegaron a ofrecer en redes sociales hasta 50.000 euros por su cabeza.

Una cadena de venganzas entre los dos clanes

La violencia no terminó con la detención de 'El Baba'. En junio de 2025 murió el padre de Salazar en otro tiroteo. La familia se marchó entonces de El Torrejón y se instaló en Isla Cristina, pero el traslado no evitó nuevas represalias.

El pasado agosto, dos encapuchados que viajaban en una moto dispararon contra la madre de 'El Baba', de 62 años, y una de sus hermanas, embarazada de ocho meses. Ambas murieron, al igual que la bebé que estaba a punto de nacer, Yasmina. En el mismo tiroteo falleció Hugo, un adolescente de 16 años que, según se ha explicado, caminaba por la zona y no tenía relación con el enfrentamiento entre las familias.

Otra de las hermanas de 'El Baba', Yasmina Salazar, ha asegurado que vive escondida por miedo a convertirse en la siguiente víctima. "Que la próxima soy yo, y que va por mí. Tiene que acabar con toda la familia, para que mi hermano se mate en la cárcel, que ya no tenga nadie, que se muere y se mate allí en la cárcel", declaró.

El juicio en la Audiencia Provincial de Huelva se ha desarrollado bajo fuertes medidas de seguridad ante el temor a nuevas represalias. Saray Moriña, exmujer de 'El Baba', ha defendido que su familia solo busca justicia por la muerte de Ramón, mientras que Yasmina Salazar sostiene que los suyos son quienes han sufrido las agresiones.

En la última jornada de declaraciones, Manuel Salazar reconoció haber disparado contra su cuñado, aunque alegó que actuó en defensa propia. Según su versión, Ramón se abalanzó sobre él con un cuchillo y tuvo que defenderse. El tribunal ha entregado ya al jurado el objeto del veredicto, con las preguntas que deberá responder para determinar los hechos probados y la responsabilidad de los acusados.

"Aquí un muerto solo se compensa con otro muerto"

El periodista de investigación Alfonso Egea considera que el proceso contra 'El Baba' es solo el primer capítulo judicial de una historia de violencia mucho más amplia. En su análisis en el programa En casa Herrero, destacó que el juicio se centra en la muerte de Ramón Moriña, aunque el enfrentamiento entre ambas familias ha continuado durante los últimos dos años.

"Ella ha retratado los últimos tres años de violencia y tú lo que has apuntillado es lo menos importante es el juicio", señaló Egea, antes de explicar que el origen de la disputa está relacionado con la mala relación dentro del matrimonio y las acusaciones de malos tratos que Saray habría trasladado a su familia.

El periodista recordó una de las frases que, a su juicio, ayuda a entender cómo comenzó la escalada: "'El Baba' me pega". Según su análisis, la intervención de la familia Moriña en esa relación habría contribuido a desencadenar el enfrentamiento que después se convirtió en una sucesión de venganzas.

"Hasta que esa cuenta no quede saldada esta guerra no va a parar", advirtió Egea, en referencia a uno de los testimonios escuchados durante la cobertura del caso, en el que se comparaba el número de muertos de cada familia.

El periodista describió la situación en El Torrejón como un problema mucho más grave que el que se juzga esta semana. "Un barrio deprimido como el Torrejón, que es el barrio donde Santiago del Valle secuestró a Mariluz Cortés, un barrio humildísimo, está lleno de armas de guerra, está lleno de granadas de mano, está lleno de sicarios y delincuentes que para ajustar sus cuitas se tirotean en mitad de la calle", afirmó.

A su juicio, la huida de 'El Baba' tras la muerte de Ramón evidencia que era consciente de las consecuencias que podía tener lo ocurrido. Egea considera que su explicación de que actuó en legítima defensa presenta contradicciones con los testimonios, las pruebas forenses y la balística.

"No hay absolutamente ninguna versión que respalde lo que cuenta 'El Baba'", sostuvo. El periodista señaló que las trayectorias de los proyectiles y las declaraciones de los testigos respaldarían la versión de la acusación, y cuestionó que la presencia de un cuchillo permita justificar una respuesta mortal con un arma de fuego.

"¿Es suficiente llevar un arma encima como un cuchillo para justificar que te maten a tiros?", planteó. Aunque admitió que el jurado podría debatir la legítima defensa, consideró que la proporcionalidad de la respuesta jugará en contra del acusado.

"El hecho de la proporcionalidad va a jugar muy en contra de 'El Baba', no solamente por lo que hizo aquel día, sino porque su trayectoria vital demuestra que no es el mejor del mundo controlando su temperamento", añadió. Egea recordó, en este sentido, que el acusado había protagonizado anteriormente otros enfrentamientos violentos.

Los sicarios y el temor a nuevas represalias

La investigación sobre los asesinatos posteriores al de Ramón Moriña continúa abierta. Egea se refirió especialmente al tiroteo de Isla Cristina y al posible empleo de sicarios para ejecutar las represalias, un método que, según explicó, permite a quienes encargan los ataques mantenerse alejados de la ejecución material.

"Estamos importando, nos guste o no, al sicariato sudamericano que se va extendiendo por toda Europa", advirtió. El periodista explicó que el uso de una motocicleta facilita tanto la llegada hasta la víctima como la huida, con una persona al volante y otra encargada de disparar.

En el caso de Isla Cristina, los disparos acabaron con la vida de las personas que eran el objetivo del ataque, pero también con la de Hugo, el adolescente que se encontraba en la zona. "Es verdad que el sicariato está a la orden del día, lamentablemente es muy barato, es muy fácil de conseguir", afirmó.

Egea añadió que los autores materiales de este tipo de crímenes no siempre conocen la identidad de quienes los contratan. "Lo que ocurre cuando detienes a esta gente es que ellos han recibido un encargo y el dinero, pero no suelen saber ni quién lo ha querido ni quién lo busca, simplemente lo cobran y lo ejecutan", explicó.

Preguntado por la posible relación de las muertes posteriores con la familia Moriña, el periodista precisó que la investigación seguía en curso. No obstante, consideró que el traslado de los Salazar fuera de El Torrejón y el asesinato posterior de varios de sus miembros hacen plausible que los ataques formen parte de la misma guerra.

"Es muy posible que estemos ante el enésimo capítulo de la guerra que existe entre estos dos clanes", afirmó. También alertó del aumento de la violencia armada, con armas automáticas, explosivos y proyectiles, en conflictos relacionados con el narcotráfico.

La desaparición de los "hombres de respeto"

Para Egea, uno de los factores que contribuyen a que estas disputas se prolonguen es la pérdida de figuras capaces de mediar entre las familias enfrentadas. El periodista recordó que, tradicionalmente, los llamados "hombres de respeto" o patriarcas intervenían para negociar acuerdos y frenar las represalias.

"Antiguamente operaban mucho los hombres de respeto, los conocidos patriarcas", explicó. Según relató, esas figuras podían reunir a las partes e intentar pactar compensaciones, alejamientos o condiciones para poner fin a la violencia.

"Lamentablemente, de un tiempo a esta parte, los hombres de respeto han ido falleciendo y no hay relevo generacional", señaló Egea, que considera que su desaparición ha dejado a estas familias sin mecanismos internos eficaces para detener la escalada.

El periodista también apuntó a las dificultades que afronta la Policía cuando los enfrentamientos se producen entre grupos vinculados al narcotráfico y que cuentan con armamento de gran potencia. "Si los malos están mejorando su armamento y no tienen ningún tipo de preocupación a la hora de usarlo, eso complica muchísimo el trabajo de la Policía", concluyó.

El jurado deberá pronunciarse ahora sobre los hechos que se juzgan en Huelva. Pero, como advierte Egea, el veredicto sobre la muerte de Ramón Moriña no resolverá por sí solo los demás asesinatos ni garantiza que la guerra entre los Salazar y los Moriña haya llegado a su fin.