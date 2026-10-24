Detenidas en Alicante cuatro mujeres gitanas que fingían ser árabes para robar en comercios

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención en Alicante de cuatro mujeres, de entre 29 y 43 años de edad, acusadas de dedicarse al hurto sistemático en el interior de diferentes establecimientos comerciales. Las arrestadas, todas ellas de nacionalidad española, recurrían a una singular estratagema para consumar los hechos: se caracterizaban con prendas asociadas a la comunidad árabe e intentaban reproducir ese idioma para no levantar sospechas y desviar la atención de los empleados.

La intervención policial se desencadenó tras un episodio registrado en una perfumería situada en un centro comercial de la capital alicantina. Allí, las cuatro sospechosas lograron hacerse con género valorado en 480 euros. Diversos testigos presenciales relataron a los investigadores que las implicadas no dudaron en modular la voz e imitar el habla árabe mientras recorrían los lineales del negocio, buscando aparentar que se trataba de clientas foráneas ajenas a cualquier intención delictiva.

Reparto de tareas

El reparto de funciones dentro de la banda evidencia una estructura previamente concertada para optimizar el éxito de sus acciones. Mientras varias de ellas realizaban labores de vigilancia sobre el personal del establecimiento, otra retiraba los embalajes originales y una tercera ocultaba con rapidez los frascos sustraídos entre sus pertenencias, asegurando de este modo una huida limpia del recinto.

Las pesquisas concluyeron con el arresto escalonado de las presuntas autoras. Tres de las sospechosas fueron interceptadas el pasado martes, mientras que la última componente del grupo fue localizada y puesta bajo custodia en la mañana de este viernes por efectivos policiales en la misma localidad.

A todas ellas se les imputan formalmente delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal, concurriendo en su conducta la agravante de disfraz. Según remarcan fuentes de la investigación, el empleo de esta indumentaria tenía el claro propósito de dificultar su posterior identificación en las cámaras de seguridad y entorpecer el trabajo de los agentes de la autoridad.