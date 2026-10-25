María del Rosario, una mujer de 83 años que vivía en el barrio de Gamonal, en Burgos, murió después de que dos menores entraran en su vivienda para robarle y la dejaran atada y amordazada sin posibilidad de conectarse al respirador que necesitaba para vivir. La Policía Nacional ha detenido a seis personas por su presunta participación en el asalto: dos menores de edad, señalados como autores materiales, y cuatro adultos que habrían colaborado de distintas maneras.

La anciana residía en un segundo piso del número 181 de la calle Vitoria. Había enviudado recientemente, su hijo acudía a visitarla a diario y contaba con dos cuidadoras que la atendían por la mañana y por la tarde. Según la información difundida en el programa, los asaltantes la habrían vigilado durante varios días para conocer sus horarios y elegir el momento en el que podía quedarse sola.

El pasado día 13, dos menores de 16 y 17 años, de origen búlgaro y kazajo, respectivamente, entraron en su domicilio y la maniataron para hacerse con las joyas y otros objetos de valor que tenía. Después abandonaron la vivienda sin liberarla. Rosario necesitaba asistencia respiratoria y no pudo acceder al dispositivo que le permitía respirar con normalidad.

Las cámaras de la zona permitieron identificar a los dos jóvenes, que fueron detenidos tres días después y trasladados a un centro de menores. Los investigadores sospecharon que no habían actuado solos y continuaron con las pesquisas hasta arrestar a otras cuatro personas adultas.

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, destacó la rapidez de la actuación policial. La investigación apunta a que cada uno de los detenidos habría tenido un papel diferente en la planificación o ejecución del robo, en la facilitación de la entrada al edificio o en la recepción de los objetos sustraídos.

El vecino que habría facilitado la entrada de los menores

Alfonso Egea, periodista de investigación, puso el foco en uno de los vecinos de la anciana, que, según la hipótesis de los investigadores, habría facilitado el acceso al edificio y ayudado a los dos menores a llegar hasta la vivienda. Se trata de un hombre con problemas de adicciones que conocía a Rosario.

"Habría que fijarse dos pisos por encima de la casa de la pobre Rosario", señaló Egea al comienzo de su análisis en el programa En casa de Herrero. El periodista explicó que la víctima conocía a este vecino, circunstancia que podría haber permitido que los asaltantes accedieran al portal y que la anciana no desconfiara al ver a alguien conocido al otro lado de la mirilla.

"Si no, Rosario no tenía por qué abrirle la puerta a dos críos de 16 y de 17 años que le querían hacer mal", afirmó.

Egea destacó que la elección del día del asalto no habría sido casual. La víctima tenía una rutina de cuidados y recibía visitas de su hijo, por lo que los autores habrían necesitado conocer cuándo podían encontrarla menos acompañada.

"Esa persona eligió el 12 de octubre, festivo nacional, en el que sabía o intuía cuáles eran los horarios en los que la anciana iba a estar menos visitada o menos cuidada", explicó.

Para el periodista, la gravedad del caso no reside únicamente en la violencia empleada para cometer el robo, sino también en que los asaltantes abandonaran a una persona de edad avanzada, atada e incapaz de acceder al dispositivo respiratorio que necesitaba.

"El hecho más grave, y por eso creo que estamos en un asesinato, es que se van y la dejan atada y amordazada", sostuvo Egea.

Y añadió: "La pobre Rosario muere porque necesita una máquina para respirar con normalidad y estos dos miserables no se lo permiten. Se muere la pobrecita en una silla sola, atada y maniatada".

La vulnerabilidad de la víctima, clave en la investigación

Asimismo, Egea advirtió de que la edad y el estado de salud de Rosario son elementos relevantes para valorar las consecuencias que podía tener dejarla inmovilizada. El periodista consideró que la vulnerabilidad de la víctima debe tenerse en cuenta al analizar la actuación de los presuntos autores, aunque la responsabilidad penal y la calificación jurídica de los hechos tendrán que determinarse en el procedimiento judicial.

"Lo que está claro es que si lo sabían no les importó", dijo al ser preguntado por si los menores podían conocer que la anciana necesitaba un respirador.

Egea insistió en que dejar atada y amordazada a una persona de 83 años supone un riesgo evidente, especialmente cuando tiene problemas respiratorios. "A nadie se le escapa que no es buena idea en ningún país de este mundo amordazar y violentar a una persona de 83 años", afirmó.

El periodista también señaló que la investigación no se limita a los dos menores que habrían entrado en la vivienda. Según explicó, hay que examinar la participación de las personas que presuntamente facilitaron el asalto, recibieron los objetos robados o tuvieron conocimiento de lo sucedido sin acudir a la Policía.

"En resumen, media docena, Luis, de auténticos miserables que todos a la vez aparecieron en la vida de la pobre Rosario", concluyó.

El papel de los adultos y la responsabilidad de los menores

Uno de los aspectos abordados en el programa fue la posible utilización de menores para cometer el robo. El presentador planteó si un eventual inductor podría haber recurrido a ellos pensando que, por su edad, afrontarían consecuencias penales menores.

Egea consideró que la cuestión abre un debate sobre la responsabilidad penal juvenil. Recordó que los menores de 16 y 17 años se encuentran en una franja de edad en la que sí existe responsabilidad penal, aunque las consecuencias y medidas aplicables son distintas de las previstas para los adultos.

En su opinión, la vulnerabilidad de Rosario y las circunstancias del asalto podrían ser determinantes en la valoración judicial. "El problema de este asunto es que, en mi humildísima opinión, forzando la máquina, atendiendo a la vulnerabilidad de la víctima y al modus operandi, te podrías llegar a plantear una petición de condena muy severa por asesinato si no permanente revisable, que es uno de los supuestos que contempla esa condena, la de especial vulnerabilidad", afirmó.

Egea añadió que los dos menores, de 16 y 17 años, se encuentran en una franja de responsabilidad penal distinta de la de los adultos. En este punto, sus declaraciones constituyen una valoración sobre las posibles consecuencias jurídicas del caso, no una condena ni una decisión judicial.

Sobre el adulto que habría facilitado el acceso al edificio, el periodista volvió a apuntar al vecino que conocía a Rosario. Según explicó, los investigadores consideran que esa relación podría ayudar a entender por qué la puerta del domicilio no fue forzada y cómo los menores lograron entrar.

"Esta persona con adicciones que al parecer vive con una mujer en ese domicilio que conoce de toda la vida a Rosario y que habría sido no solamente el que abrió la puerta del edificio sino que los investigadores creen es la única explicación por la que Rosario pudiera abrir la puerta de su casa que no fue forzada", señaló.

La investigación también permitió recuperar parte de las joyas sustraídas, que, según lo explicado en el programa, fueron localizadas en poder de una persona detenida por recibir el botín.