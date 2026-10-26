Comienza el juicio por el "crimen del culto" en Valencia: "Yo solo me humillo ante Dios"

El banquillo de la Audiencia Provincial de Valencia recibe a los tres acusados del escabroso suceso conocido como el "crimen del culto", cometido el domingo 27 de abril de 2025 en el interior de una iglesia evangélica de la calle Castell del Pop, en el barrio de Natzaret. La Fiscalía solicita penas que suman 32 años de prisión para el pianista del templo, su hijo y su suegro, imputándoles los delitos de asesinato consumado y asesinato en grado de tentativa.

Los hechos que se juzgan ocurrieron durante la celebración del servicio dominical. Según los informes provisionales del caso, la disputa se originó a raíz de un altercado de trasfondo machista y de luchas internas de poder dentro de la congregación. De acuerdo con los testimonios recogidos en la investigación, uno de los implicados llegó a manifestar de forma tajante antes del ataque: "Una mujer me ha mandado callar, ... me ha dejado 'humillao', … me ha dicho que parara de tocar el piano, y yo solo me humillo ante Dios no ante ninguna mujer".

A pesar de que varios asistentes intentaron ejercer como "hombres de paz" para calmar los ánimos y contener la situación, la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión armada dentro del recinto sagrado, dejando como saldo un fallecido y otra persona gravemente herida. Antonio Flores, de 24 años, murió de la cuchillada en el tórax que le atravesó el pulmón derecho y el corazón, y su hermano pequeño, de 16 años, sobrevivió tras casi un mes hospitalizado con otras dos cuchilladas.

El proceso penal arranca con una clara postura de la Fiscalía, que mantiene la máxima gravedad en la tipificación de los hechos al considerar que existió alevosía en el ataque. Las defensas, por su parte, prevén argumentar atenuantes relacionados con el arrebato o disputas familiares previas.

La comunidad evangélica de Natzaret, que quedó profundamente conmocionada tras ver convertido su espacio de oración en el escenario de un crimen de sangre, sigue con estrecha atención el desarrollo de las sesiones judiciales en busca de justicia. Se espera que las declaraciones de los testigos y de los propios acusados se extiendan a lo largo de la semana.