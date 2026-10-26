El ingenioso zulo de los narcos en Huelva: mil kilos de hachís bajo barras de pan

La Policía Nacional ha intervenido más de cuatro toneladas de hachís en una finca de Ayamonte (Huelva) que una organización criminal utilizaba para almacenar grandes cantidades de droga antes de distribuirlas por España y otros países europeos.

Los agentes descubrieron más de 1.000 kilos de hachís en un zulo oculto bajo el suelo y cubierto con barras de pan. El presunto responsable de custodiar la mercancía ha ingresado en prisión tras ser detenido cuando intentaba trasladar otros 600 kilos en un remolque enganchado a su todoterreno.

El hallazgo se produjo durante el registro de una finca que, según la investigación policial, servía como guardería de droga para una organización criminal dedicada a introducir grandes cargamentos de sustancias estupefacientes por las costas de Huelva.

Los agentes encontraron un centenar de barras de pan extendidas sobre el suelo del inmueble. Sin embargo, en el lugar no había animales que justificasen la presencia de esa cantidad de alimento, una circunstancia que llamó la atención de los investigadores.

Tras inspeccionar la zona con mayor detalle, localizaron un acceso oculto bajo el suelo. En el interior del zulo encontraron más de 1.000 kilos de hachís, almacenados en un espacio destinado a esconder la droga.

Según la Policía Nacional, el escondite contaba con importantes medidas de seguridad y estaba custodiado mediante armas de fuego. El descubrimiento permitió a los agentes identificar uno de los principales puntos de almacenamiento de la organización investigada.

El registro continuó en otras zonas de la finca, donde los policías localizaron más paquetes de estupefacientes. El total de la intervención superó las cuatro toneladas de hachís.

Detenido cuando transportaba 600 kilos de hachís

La operación se saldó con la detención del hombre que presuntamente se encargaba de guardar y custodiar la droga en la finca. Los agentes lo sorprendieron cuando pretendía trasladar 600 kilos de hachís a otro lugar en un remolque enganchado a un vehículo todoterreno de su propiedad.

De acuerdo con la investigación, el cargamento iba a continuar su recorrido para su posterior distribución en otros países europeos. El arrestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial y ha ingresado en prisión. Se le atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

La intervención de los 600 kilos que el detenido pretendía transportar se enmarca en la operación policial que permitió localizar el resto de la mercancía almacenada en la finca. Los agentes registraron el inmueble para determinar el alcance de las actividades que se desarrollaban en él y localizar los distintos paquetes de droga.

Una investigación iniciada en 2024

La investigación comenzó en 2024, cuando la Policía Nacional sospechó de la existencia de una organización criminal asentada en la provincia de Huelva y dedicada a los denominados vuelcos y al transporte de drogas.

Los vuelcos consisten en robos de cargamentos de estupefacientes a otros grupos criminales. Las primeras pesquisas apuntaron a una estructura que introducía grandes cantidades de hachís y cocaína por el litoral onubense.

Según la información facilitada por la Policía, la organización utilizaba embarcaciones pesqueras que aparentaban desarrollar su actividad habitual y lanchas rápidas, conocidas como narcolanchas, para introducir los cargamentos.

La droga llegaba posteriormente a través del río Guadiana, una vía que conecta la zona fronteriza entre España y Portugal con el litoral atlántico.

Una vez en territorio nacional, los estupefacientes se trasladaban a lugares de ocultación, conocidos policialmente como guarderías. En estos espacios permanecían almacenados hasta que los responsables preparaban su traslado a otros puntos de España o a distintos países europeos.

Las guarderías, puntos clave para almacenar y distribuir la droga

La finca de Ayamonte cumplía precisamente esa función dentro de la estructura investigada. Los cargamentos llegaban al inmueble y quedaban ocultos hasta que se organizaba su transporte posterior.

La localización de estos espacios permite a los investigadores intervenir la mercancía antes de que salga hacia otros destinos. En este caso, el registro permitió descubrir tanto el escondite subterráneo como otros puntos del inmueble donde se acumulaban los paquetes.

El hallazgo de más de una tonelada de hachís bajo las barras de pan constituyó uno de los elementos destacados de la intervención. La droga estaba oculta bajo el suelo, mientras que el resto del cargamento se encontraba repartido por distintas zonas de la finca.

La Policía Nacional atribuye a la organización la introducción de grandes cantidades de hachís y cocaína por las costas de Huelva, así como su posterior almacenamiento y transporte.

La operación permitió intervenir más de 4.000 kilos de hachís y detener al presunto encargado de custodiar la mercancía, que permanece en prisión por orden judicial.