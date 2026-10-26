Golpe en Leganés al narcotráfico y a una red de prostitución coactiva

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en el municipio madrileño de Leganés una organización delictiva dedicada a la explotación sexual y al tráfico de estupefacientes. La operación se ha saldado con la detención de seis personas —tres varones y tres mujeres— acusadas de lucrarse mediante el sometimiento de mujeres a las que obligaban a realizar servicios sexuales en condiciones infrahumanas y en contra de su voluntad. Las autoridades han decretado la clausura cautelar tanto del establecimiento principal como de una vivienda anexa vinculada a la actividad ilícita.

Según las pesquisas policiales, la trama estaba encabezada por una mujer y su hermano, quienes ejercían un férreo control sobre las afectadas. Para garantizar su subordinación, los cabecillas habían instalado avanzados sistemas de videograbación en las distintas estancias con el propósito de supervisar de forma permanente cada uno de sus movimientos. La investigación constató que las víctimas realizaban jornadas de 13 horas continuadas, carecían de intimidad para descansar o guardar sus pertenencias y no disponían de libertad para abandonar el recinto.

El entramado imponía asimismo un régimen económico abusivo para impedir cualquier salida a las mujeres. Pese a que formalmente se había estipulado un reparto al 50% de las ganancias obtenidas en cada servicio, las víctimas nunca percibían el dinero generado con su actividad. La dirección del negocio aplicaba además un estricto régimen punitivo, que castigaba con multas de 20 euros cualquier hipotético incumplimiento de las directrices fijadas por los líderes del grupo.

Los agentes descubrieron también que el inmueble operaba de forma simultánea como un punto de distribución de sustancias ilícitas. Los responsables forzaban presuntamente a las mujeres a que consumieran drogas junto a los clientes durante los servicios sexuales. El suministro de las sustancias corría a cargo del hermano de la principal investigada y de su pareja. Asimismo, cuando el local cerraba, los servicios se trasladaban a la vivienda anexa o dos miembros de la red transportaban a las víctimas hacia domicilios particulares.

Durante la fase operativa, los efectivos policiales practicaron entradas y registros en los dos inmuebles, donde incautaron diversas sustancias estupefacientes ocultas en botes de productos higiénicos, numerosa documentación y material informático. Los seis arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de delitos de agresión sexual, relativos a la prostitución, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.