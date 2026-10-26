Muere un niño de 7 años tras ser atropellado en una urbanización de Córdoba

Un niño de siete años ha perdido la vida este domingo, 25 de octubre, después de sufrir un atropello en Hornachuelos, un municipio de la provincia de Córdoba. El suceso se ha producido en la urbanización Pajares, una zona residencial de chalets y parcelas situada en las proximidades de Palma del Río.

Según ha informado Europa Press, citando al servicio de Emergencias 112 Andalucía, la alerta se recibió alrededor de las 18:50 horas, cuando el Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 solicitó la presencia de las fuerzas del orden tras tener conocimiento del atropello.

Tras recibir el aviso, el 112 alertó de inmediato a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Los servicios sanitarios confirmaron posteriormente el fallecimiento del menor, de siete años. Por el momento, no han trascendido las circunstancias en las que se produjo el atropello ni se han facilitado más detalles sobre lo ocurrido.

Otro atropello mortal en Córdoba

La muerte del menor se produjo horas después de otro atropello mortal registrado en la provincia de Córdoba. Según informa La Voz del Sur, un hombre de 43 años falleció durante la madrugada del domingo tras ser atropellado en la carretera A-339, a su paso por Priego de Córdoba.

El accidente tuvo lugar poco antes de las 5:30 horas, a la altura del kilómetro 28 de esta vía, en dirección a Almedinilla. Los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento del hombre y atendieron a otro varón de 38 años en el lugar del suceso.