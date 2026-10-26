Un niño de 8 años herido grave tras electrocutarse en unas camas elásticas en Consuegra

Un niño de ocho años ha resultado herido grave este domingo tras sufrir una descarga eléctrica cuando bajaba de unas camas elásticas instaladas en la localidad toledana de Consuegra.

El menor quedó inconsciente y tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios antes de su traslado al hospital.

Según han informado los servicios de emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press y EFE, el suceso ocurrió a las 18:16 horas en la plaza de San Juan de Consuegra.

Tras recibir una primera asistencia en el lugar por parte de un médico de urgencias, el niño fue trasladado en una UVI al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real. Hasta el lugar del accidente también se desplazaron agentes de la Policía Local.

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La localidad toledana se encuentra celebrando desde el pasado 23 de octubre y hasta este lunes 26 la Fiesta de la Rosa del Azafrán.