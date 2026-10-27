Del "panchito, repartidor" a comisaría: detienen al polémico instagramer "Paracetamol"

La Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha logrado identificar y detener a 'Paracetamol', un popular y polémico creador de contenido en redes sociales que acumulaba miles de reproducciones gracias a sus canciones improvisadas con la guitarra.

Tras una larga pista de seguimiento, los investigadores han descubierto que tras el pseudónimo se esconde un hombre de 46 años residente en el barrio de Torrero, en Zaragoza, lugar desde el cual grababa la gran mayoría de sus controvertidos vídeos.

"Querido presidente Pedro Sánchez Castejón, has abandonado a Ceuta"

El ahora detenido alcanzó la viralidad en plataformas como Instagram interpretando temas propios dedicados a situaciones cotidianas y virales. Entre sus contenidos más conocidos destacaba una canción dedicada a un repartidor bajo el título "Panchito panchito, repartidor", nacida a raíz de una incidencia con un pedido de una plataforma de repartidores muy conocida que no llegaba a su destino.

Sin embargo, su repertorio dio el salto a temas de índole social y política. Recientemente, el instagramer interpretó un tema dirigido a los afectados de Ceuta utilizando la misma sintonía de su tema más conocido. Con frases similares a sus creaciones previas, el autor pretendía enviar su apoyo a la ciudad autónoma al tiempo que denunciaba la actitud de los invasores.

Entre las composiciones que desataron la mayor controversia en las redes sociales figura aquella en la que el creador de contenido dirigía insultos hacia el presidente del Gobierno por su gestión de la invasión de Ceuta: "Querido presidente Pedro Sánchez Castejón, has abandonado a Ceuta pedazo de cabrón, seguro que Marruecos te paga mogollón".

Este tipo de letras y ataques directos contra figuras públicas y diferentes colectivos fueron los que hicieron que su cuenta subiera rápidamente de seguidores, acumulando sólo en Instagram casi 100.000 seguidores.

Detención por delito de incitación al odio

Han sido precisamente las letras de muchas de estas composiciones las que han motivado la actuación policial. Según los investigadores, los mensajes difundidos por el artista a través de sus canciones menospreciaban y ridiculizaban a determinados colectivos y minorías.

Una vez identificado el creador de contenido, los agentes procedieron a su arresto bajo la acusación de un delito de incitación al odio, cesando así la controvertida difusión de vídeos desde su domicilio zaragozano que tantas opiniones divididas generaban en internet.