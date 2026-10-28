Detenido por apuntar a la cabeza de un hombre con una pistola en Granada

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 25 años de edad como presunto autor de un delito de amenazas, tras apuntar con una pistola de aire comprimido a la cabeza de otro hombre en la vía pública de una localidad del Altiplano granadino.

Según el relato del cuerpo armado difundido en un comunicado, las investigaciones comenzaron cuando el Ayuntamiento de la localidad hizo llegar a la Guardia Civil un vídeo de unos doce segundos que circulaba por redes sociales. En la grabación se observa cómo un hombre esgrime un arma corta, la acciona y apunta a la frente de otro, que finalmente se defiende con una barra.

La escasa iluminación impedía identificar a las personas que aparecían en las imágenes. Sin embargo, las gestiones realizadas por los agentes permitieron en un primer momento identificar a la víctima y posteriormente al presunto autor.

Según la investigación llevada a cabo por los agentes, ambos hombres se conocían. La discusión se inició en el interior de una vivienda y continuó en la calle, donde el luego detenido sacó el arma y apuntó a escasos centímetros de la cabeza de la víctima amenazándolo de muerte.

Tras ser localizado, el presunto autor fue detenido por la Guardia Civil con el apoyo de la Policía Local del municipio, y se le incautó la pistola de gas comprimido utilizada, que además carecía de la correspondiente tarjeta de armas.

El arma intervenida dispara balines de plomo del calibre 4,5 milímetros y está provista de una cápsula de CO2 y cargador rotativo con capacidad de 16 disparos, "por lo que su potencial lesivo a tan corta distancia es muy alto, pudiendo producir daños graves en las personas", exponen.

Según señala la Guardia Civil, el detenido, tras su puesta a disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos.