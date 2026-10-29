Matan a tiros a un hombre ingresado en un hospital de Tarragona

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte por arma de fuego de un hombre ingresado en el Hospital Juan XXIII de Tarragona. El aviso del suceso se ha recibido a las 3:15 horas de este jueves.

Varias patrullas se han desplazado al lugar de los hechos, donde han localizado a un hombre que estaba ingresado en una de las habitaciones del centro médico herido gravemente y, pese a la asistencia médica recibida, finalmente el hombre ha muerto, informan en un comunicado. Efe asegura, con información de los Mossos, que la víctima ha muerto tiroteada.

El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) ha activado un equipo de apoyo psicológico para atender a profesionales sanitarios y la División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo de la investigación de un caso que se encuentra bajo secreto de las actuaciones.