Piden 40 años para el acusado de estrangular a su pareja y quemar su casa en Albacete

Un jurado popular juzgará del 3 al 13 de noviembre en la Audiencia Provincial de Albacete a P.L.B., acusado de asesinar a su pareja sentimental y provocar un incendio en la vivienda de esta para evitar que el cadáver de A.C.G. fuera descubierto. Unos hechos que se produjeron en diciembre de 2022 y por los que el Ministerio Fiscal pide para el acusado 40 años de prisión, 25 años por el delito de asesinato y otros 15 por el delito de incendio.

El acusado, P.L.B., de 49 años en el momento de los hechos, mantuvo una relación sentimental durante unos 5 o 6 meses, aproximadamente, con la víctima, a lo largo de la cual la pareja convivió, de forma intermitente, en el domicilio propiedad de A.C.G. y del exmarido de esta, situado en la localidad de Albacete, no existiendo, fruto de tal relación sentimental, descendencia en común y habiendo sido frecuentes las discusiones entre la pareja.

Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, durante la tarde/noche del día 9 de diciembre de 2022, en hora no concretada pero comprendida, en cualquier caso, entre las 21:00 horas del día 9 de diciembre de 2022 y las 3:00 horas del día 10 de diciembre de 2022, se suscitó una discusión entre el acusado y la víctima cuando se encontraban en el interior del domicilio propiedad de esta, en el transcurso de la cual P.L.B., "en un acto de reafirmación de la superioridad del varón sobre la mujer", y "guiado por el propósito de acabar con la vida de su pareja sentimental", propinó a esta diversos golpes en el cráneo y tórax.

Además, cogió a A.C.G. del cuello con las manos apretándole hasta causarle la asfixia, causándole, a consecuencia de todo ello, la muerte, pese a los intentos de la mujer por defenderse, la cual, en ese intento, llegó a arañar en la cara, manos y piernas a P.L.B., intento defensivo que resultó "insuficiente" debido a que la capacidad mental de previsión del ataque y de reacción ante el mismo de A.C.G. se encontraba ya inicialmente disminuida debido a la previa ingesta de alcohol por parte de aquella.

Además, a lo largo de esa noche del 9 al 10 de diciembre de 2022 el acusado P.L.B. abandonó el citado domicilio de la localidad de Albacete y regresó a él en diversas ocasiones, haciendo uso en todas ellas del vehículo propiedad de la víctima y dirigiéndose a bordo del mismo al domicilio que la familia del acusado posee en la localidad de Albacete.

De este modo, y tras marcharse sobre las 22:54 horas de la vivienda de la víctima, portando dos maletas y una bolsa grande, el acusado regresó al domicilio de la misma hasta en dos ocasiones, permaneciendo en la vivienda entre las 23:16 horas y las 23:41 horas la primera de ellas y entre las 0:26 horas y las 3:27 horas la última de ellas, sucediendo que en esta última ocasión, antes de abandonar el domicilio, el acusado, P.L.B., procedió a colocar el cadáver de A.C.G. sobre el sofá del salón y, consciente de que el fuego se podría propagar al resto de las viviendas del bloque, y a sabiendas de que las mismas se encontraban habitadas, procedió a prender fuego al mismo tratando de evitar con ese proceder que el cadáver de A.C.G. fuera descubierto.

Los bomberos se personaron de forma inmediata, dada la proximidad de su base operativa al lugar de los hechos, la cual se encuentra a una distancia aproximada de 300 metros, procediendo a acceder al interior de la vivienda forzando la reja de una ventana y fracturando el cristal de la misma, la cual da acceso al salón de la vivienda, focalizado el incendio en el salón de la misma, consiguiendo sofocarlo sin que las llamas llegaran a extenderse a las demás dependencias de la vivienda, que sí resultaron afectadas por el humo.

El salón de la vivienda quedó totalmente calcinado, con restos del yeso del techo en el suelo, así como completamente lleno de humo impregnado en las paredes, no así el resto de las dependencias que sólo resultaron afectadas por humo. El incendio causó unos daños en tal vivienda, muebles y enseres en ella existentes tasados pericialmente en la cantidad de 16.957 euros.

La fallecida A.C.G. en el momento de los hechos contaba con 48 años de edad y se hallaba divorciada y sin descendencia, resultando perjudicadas por su fallecimiento su madre y su hermana, respecto de quienes A.C.G. llevaba vida independiente. Ambas reclaman la indemnización que pudiera corresponderles por estos hechos.

De igual modo el exmarido de A.C.G. reclama la indemnización a que pudiera tener derecho en su condición de copropietario de la vivienda situada en Albacete por los daños originados en la misma por el incendio.

El acusado por estos hechos, P.L.B., se encuentra en situación de prisión provisional desde el 14 de diciembre de 2022, prisión provisional que fue prorrogada por auto de fecha 4 de diciembre de 2024.

Por todos estos hechos, el fiscal pide para el acusado 25 años de prisión por un delito de asesinato y otros 15 por un delito de incendio. Además, el acusado deberá indemnizar a la madre de la finada y a la hermana en las cantidades de 70.000 y 27.000 euros, respectivamente.

También deberá indemnizar a quienes resulten y acrediten ser propietarios de la vivienda sita en la localidad de Albacete en el importe de los daños ocasionados en tal inmueble y su mobiliario, pericialmente tasados en 16.957 euros, de acuerdo con la cuota de propiedad que corresponda a cada uno de ellos.