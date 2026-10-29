Un lobo ataca a una niña de 8 años en un parque de Alemania y la deja gravemente herida

La Policía alemana investiga a una trabajadora de un parque de fauna silvestre después de que una niña de ocho años resultara gravemente herida por el ataque de uno o posiblemente varios lobos. El suceso ocurrió el miércoles en el Wildpark Johannismühle, al sur de Berlín, durante una actividad infantil organizada antes de la apertura al público.

Según han informado las autoridades locales, la menor participaba en una jornada especial en la que los niños podían acompañar a los cuidadores en sus tareas. Durante el suministro de agua a los animales dentro del recinto, los lobos atacaron a la niña y le causaron heridas graves.

Los servicios de emergencia atendieron a la pequeña y la trasladaron en helicóptero a un hospital. Por el momento, las autoridades no han facilitado información oficial sobre su evolución.

La Policía investiga una posible negligencia

La investigación se centra ahora en esclarecer cómo pudo producirse el ataque. La Policía de Brandeburgo ha abierto diligencias contra una trabajadora del parque por la posible comisión de un delito de lesiones por imprudencia. La empleada se encontraba dentro del recinto junto a la niña y otras dos menores cuando se produjo el incidente.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades locales, la rápida intervención de la cuidadora evitó que las otras dos niñas resultaran también heridas. Los menores y otras personas presentes han recibido asistencia psicológica tras lo ocurrido.

El Wildpark Johannismühle no llegó a abrir sus puertas al público el miércoles y permanecerá cerrado hasta que las autoridades autoricen su reapertura.

La administración del distrito ha anunciado una revisión de las instalaciones y de los procedimientos de seguridad. Además, los servicios veterinarios realizarán una inspección para comprobar el cumplimiento de la normativa de bienestar animal.

El parque, situado a unos 45 kilómetros al sur de Berlín, alberga distintas especies de fauna silvestre, entre ellas lobos grises y lobos polares. La investigación continúa abierta para aclarar las circunstancias del suceso y determinar si procede adoptar nuevas medidas.