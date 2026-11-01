Mueren en un accidente de tráfico en Zamora un hombre, su hija y sus dos nietos pequeños

Un hombre de 59 años, su hija de 29 y los dos hijos de esta, de dos y tres años, han fallecido este domingo en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora. Los cuatro, vecinos de Aspariegos desde hacía unos meses, viajaban en el mismo turismo cuando el vehículo se salió de la carretera y chocó contra una estructura de hormigón en el término municipal de Malva.

La muerte de la familia ha causado una profunda conmoción en Aspariegos, una localidad de unos 220 habitantes. Su alcaldesa, Elisa de Prada, ha explicado que, pese a llevar poco tiempo en el municipio, los cuatro mantenían una buena relación con los vecinos. El Ayuntamiento pretende declarar luto oficial en el pleno de la semana que viene. La alcaldesa ha explicado que el fallecimiento de los cuatro ha supuesto "un mazazo" para la localidad.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también ha expresado su pesar por el accidente a través de su cuenta en la red social X. El dirigente autonómico ha afirmado estar "conmovido" por la noticia y ha trasladado su cariño a los familiares y allegados de las cuatro víctimas.

Conmovido por la triste noticia que nos llega hoy desde Malva, Zamora, donde cuatro personas, entre ellas dos menores, han perdido la vida. Quiero trasladar todo mi cariño y cercanía a sus familias y seres queridos en estos momentos de profundo dolor. — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) November 1, 2026

El accidente se produjo sobre las 13:45 horas en el kilómetro 16,300 de la carretera ZA-P-2314, en el tramo que conecta las localidades de Andavías y Malva, a la altura de esta última población.

Según han confirmado fuentes municipales y de la Guardia Civil, el turismo circulaba por un tramo recto cuando se salió de la vía por el margen derecho y terminó chocando contra una tajea de hormigón.

La primera llamada recibida por el servicio de emergencias 112 alertó de que había tres personas heridas y atrapadas en el interior del vehículo. Sin embargo, cuando llegaron los equipos sanitarios, confirmaron el fallecimiento de los cuatro ocupantes. Hasta el lugar se desplazaron un helicóptero medicalizado y personal de Atención Primaria del centro de salud de Toro. También acudieron los bomberos de Toro, pertenecientes al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora.

Las cuatro víctimas eran de nacionalidad española y residían juntas en una vivienda de Aspariegos. El abuelo, que conducía el turismo accidentado, había comprado la casa a principios de la primavera pasada. El hombre había llegado a la localidad procedente de la comarca zamorana de Benavente y trabajaba en la fábrica Quesos del Duero de Toro, perteneciente al grupo García Baquero.

La madre y sus dos hijos se incorporaron a la vida del municipio al finalizar el pasado curso escolar. Procedían de Sevilla y se habían instalado junto al abuelo. El niño de tres años estaba escolarizado en el colegio rural agrupado de Coreses, mientras que el pequeño, de dos años, todavía no había comenzado a acudir a un centro educativo.