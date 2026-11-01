Sin carné, con 16 años y a 154 km/h: la locura al volante de un menor en Almería

La Guardia Civil investiga a un menor de 16 años que fue sorprendido circulando a 154 kilómetros por hora en una carretera de Almería en la que el límite de velocidad estaba fijado en 60 km/h. El joven, además, carecía de permiso de conducción y conducía un turismo propiedad de un familiar.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 7 de octubre, durante un control estático de velocidad realizado por agentes del Subsector de Tráfico de Almería en la carretera CEJ-5, que conecta Almerimar con San Agustín. El radar detectó un vehículo que circulaba a 154 km/h, es decir, 94 kilómetros por hora por encima del máximo permitido.

Tras detectar el exceso de velocidad, el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) inició las pesquisas para identificar al conductor. Las investigaciones permitieron determinar que se trataba de un menor de 16 años, familiar del titular del vehículo y que no disponía de permiso de conducción.

Las diligencias

Una vez identificado el conductor, la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes, que han sido entregadas en la Fiscalía de Menores de El Ejido (Almería).

La Benemérita ha aprovechado el caso para recordar que el exceso de velocidad constituye uno de los principales factores de riesgo en carretera, ya que reduce la capacidad de reacción y puede generar situaciones de grave peligro.

También ha advertido de las consecuencias de ponerse al volante sin permiso de conducción o permitir que otra persona conduzca sin cumplir los requisitos legales. "Ponerse al volante sin permiso de conducción o permitir que otros, a sabiendas de que no cumplen los requisitos y condiciones legalmente exigibles, lo hagan, es una conducta grave que pone en riesgo su vida y la de los demás", ha señalado la Guardia Civil.

La institución insiste en que circular sin la formación y autorización obligatorias no es una simple infracción, sino que puede constituir un delito y acarrear responsabilidades penales.