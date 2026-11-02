Cae una red narco con 3.000 plantas de marihuana y un fusil AK-47

Una operación conjunta desarrollada por la Policía Nacional y la Policía Local de Mataró ha permitido desmantelar un peligroso entramado criminal asentado en Barcelona. La red estaba especializada en la producción industrial y exportación de sustancias estupefacientes, logrando los agentes la incautación de 3.000 plantas de marihuana en diversas fases de crecimiento, además de descabezar la cúpula operativa de la organización en la comarca.

Durante las intervenciones practicadas en los inmuebles utilizados por los sospechosos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hallaron un auténtico polvorín destinado a salvaguardar los cargamentos ilícitos. Destaca un fusil AK-47 de gran potencia, acompañado por dos pistolas del calibre nueve milímetros dotadas con munición semiblindada, así como una reproducción de arma de fuego, cinco inhibidores de frecuencia, dos puños americanos, diversas porras extensibles y un bate de béisbol.

El balance del dispositivo

Las pesquisas han determinado que la banda mantenía una compleja infraestructura técnica para el cultivo intensivo de cannabis en espacios cerrados repartida por diferentes enclaves catalanes. Dicha logística requería un desmesurado consumo energético que la organización sufragaba mediante una sistemática defraudación de fluido eléctrico. El destino final de la mercancía no era únicamente el tráfico de proximidad, sino su distribución estratégica hacia el mercado negro europeo.

El balance del despliegue policial culminó con siete personas detenidas, a quienes los investigadores atribuyen presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas y delitos contra la salud pública. Asimismo, en los registros se decomisaron un kilo de cogollos ya procesados y dispuestos para su transporte, 5.000 euros en metálico, tres automóviles, una motocicleta y diverso instrumental de alta tecnología empleado para la ventilación y climatización de las plantaciones. Los arrestados han quedado a disposición judicial mientras continúan las diligencias para esclarecer el alcance internacional de sus conexiones.