Las "cuentas curis", el nuevo acoso escolar anónimo que pone en alerta a la Policía Nacional

Las redes sociales vuelven a convertirse en el escenario de una peligrosa modalidad de hostigamiento entre jóvenes escolares. La Policía Nacional ha emitido una advertencia tras detectar la proliferación de las denominadas cuentas curis, perfiles de carácter anónimo creados en plataformas digitales cuyo objetivo es ridiculizar, insultar o menoscabar públicamente a compañeros de clase.

La señal de alarma se ha originado formalmente en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja. Aunque hasta el momento no consta la interposición de denuncias formales en comisaría, diversos equipos docentes de la comunidad autónoma se han puesto en contacto con la Delegación de Participación Ciudadana para reclamar asesoramiento e información técnica ante el impacto de estos canales en la convivencia escolar.

Desde el cuerpo policial se subraya con firmeza que este tipo de conductas no constituyen bromas inocuas, sino que pueden acarrear graves consecuencias penales. Dependiendo de la gravedad de los hechos, estas publicaciones pueden encajar en delitos contra la integridad moral, amenazas o incluso lesiones psíquicas. Asimismo, los agentes recuerdan que la retransmisión y amplificación de las imágenes en internet no hace sino potenciar el perjuicio y la indefensión de las víctimas.

Las consecuencias

El daño para los escolares afectados suele traducirse en un severo deterioro de su salud emocional. Los especialistas advierten de cuadros frecuentes de aislamiento social, ansiedad, pérdida de autoestima y un patente temor a asistir a las clases. La Policía insiste en que tras cada contenido viralizado hay individuos reales y que lo concebido por algunos como un pasatiempo efímero representa para la víctima una situación de sufrimiento continuado en el tiempo.

Para frenarlo, las autoridades inciden en que la prevención en familias y aulas resulta un pilar insustituible. A través de charlas pedagógicas, se instruye a alumnos y tutores en la detección precoz de cualquier vejación y en el manejo cívico de la tecnología. En este sentido, se insta a los menores que presencien estas grabaciones a no propagarlas ni secundar las mofas, comunicando lo sucedido de inmediato a docentes o familiares de confianza.

Por último, los agentes recalcan la necesidad de denunciar y conservar pruebas digitales concluyentes —como enlaces, capturas o mensajes directos— antes de que los perfiles sean borrados, a fin de esclarecer la autoría de los ataques.