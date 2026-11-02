Una treintena de víctimas mortales en Rusia por ataques de osos salvajes

La región siberiana de Tomsk ha registrado un nuevo episodio luctuoso que constata la gravedad de la crisis provocada por la fauna salvaje en territorio euroasiático. El hallazgo del cadáver de un hombre de 62 años en plena taiga, con heridas incompatibles con la vida y evidentes signos de desgarro, ha confirmado la trigésima víctima mortal por embestidas de osos en Rusia durante el presente ejercicio, según han trasladado fuentes oficiales a la agencia TASS.

El incremento de estos sucesos no es un hecho aislado, sino una problemática recurrente que azota con particular intensidad a las provincias orientales. La víctima precedente fue un cazador experimentado en el territorio de Krasnoyarsk, demarcación administrativa que ostenta el récord negativo de siniestralidad al acumular nueve muertes confirmadas bajo circunstancias similares.

Ante la proliferación de incursiones de estos animales salvajes en núcleos urbanos, las administraciones de diversas zonas han adoptado medidas de contención extraordinarias. En Irkutsk, el gobernador regional, Ígor Kóbzev, ha ordenado la puesta en marcha de un plan selectivo destinado a abatir a más de medio millar de ejemplares de oso pardo tras registrarse picos de hasta 80 llamadas diarias a los servicios de emergencias por la presencia de depredadores cerca de viviendas e infraestructuras públicas.

Para incentivar el control cinegético frente a la pasividad estatal, las autoridades de las áreas colindantes al lago Baikal han establecido recompensas económicas de 15.000 rublos —unos 180 dólares al cambio— por cada animal abatido, una cuantía que en Tomsk podría duplicarse a propuesta del departamento regional competente. Entretanto, los incidentes no se circunscriben al ámbito siberiano: se han detectado incursiones en Kamchatka, Buriatia, Kémerovo, Novosibirsk, la república europea de Komi y las proximidades de la localidad turística de Sochi, a orillas del mar Negro.

En el terreno legislativo, la Duma analiza medidas punitivas contra la negligencia ciudadana, como la fijación de sanciones de 30.000 rublos para quienes alimenten de manera deliberada a estos animales o desatiendan la gestión de vertederos, auténtico foco de atracción para las fieras. La comunidad científica confía en que la presión sobre las poblaciones humanas remita en las próximas semanas mediante un cauce biológico natural: la entrada progresiva de los ejemplares en su periodo invernal de hibernación.