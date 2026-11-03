De 25 años por asesinato a 4 por accidente: el giro del crimen de Camposol

El jurado popular ha declarado culpable de homicidio imprudente al ciudadano británico de 72 años acusado de la muerte de su esposa, de 56, en la urbanización Camposol de Mazarrón (Murcia). Los nueve miembros del tribunal han descartado por unanimidad que se tratara de un asesinato, mientras que siete han considerado probado que el hombre cometió un homicidio imprudente y otros dos han votado en contra.

El veredicto, comunicado este lunes en la Audiencia Provincial de Murcia, sitúa la muerte de la mujer el 4 de diciembre de 2022, cuando fue arrollada por el vehículo que conducía su marido frente a la vivienda de ambos. Esta ha sido precisamente la versión que el acusado ha defendido durante el juicio, en el que negó haberla agredido y sostuvo que todo ocurrió de manera accidental durante una maniobra marcha atrás.

Según el relato de los hechos que el jurado ha considerado probado por mayoría, el matrimonio regresó a su domicilio en coche. El hombre permaneció en el interior del vehículo mientras recogía unas bolsas de la compra que se habían caído en la parte trasera, mientras que su esposa salió para llevar a los perros a la vivienda.

En ese momento, la mujer cayó detrás del automóvil y quedó tendida en el suelo, perpendicular al vehículo y con la cabeza junto al bordillo. Sin percatarse de que se encontraba allí, el acusado arrancó y retrocedió varios metros para comprobar si se habían encendido las luces de la casa. Durante la maniobra, las ruedas del coche pasaron por encima de su cuerpo, que quedó atrapado bajo el chasis.

Los miembros del jurado han considerado que las lesiones que presentaba la víctima eran compatibles con el atropello y que fueron las que provocaron su fallecimiento. Entre ellas se encontraban fracturas en las costillas, el esternón y las extremidades, además de lesiones pulmonares.

El veredicto también descarta que el acusado golpeara, inmovilizara o asfixiara a su esposa, así como que actuara con la intención de acabar con su vida. Tampoco considera demostrado que se aprovechara de la capacidad de reacción limitada de la mujer por haber consumido alcohol y tramadol.

La resolución supone un cambio sustancial respecto a la tesis que habían mantenido las acusaciones durante el procedimiento. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por la hermana de la fallecida, sostenían que el hombre había acabado con la vida de su mujer a golpes tras una discusión. Por ello, habían solicitado inicialmente 25 años de prisión por un delito de asesinato, con las agravantes de parentesco y género.

Cuatro años de prisión

Tras conocerse el veredicto, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular han modificado sus peticiones y han solicitado para el acusado cuatro años de cárcel por homicidio imprudente. También reclaman que se le retire el permiso de conducir durante seis años y que indemnice con 21.940 euros a la hermana de la víctima.

Además, la Fiscalía ha planteado la posibilidad de imponerle dos años de libertad vigilada.

La defensa, por su parte, ha pedido que se tenga en cuenta la atenuante de reparación del daño, dado que el procesado ya ha abonado parte de la indemnización reclamada. Su abogada ha solicitado que se le imponga la pena correspondiente al homicidio imprudente y que pueda quedar en libertad cuanto antes, ya que lleva cerca de cuatro años en prisión provisional.

La declaración de culpabilidad del jurado precede ahora a la resolución judicial que determinará la condena del acusado.