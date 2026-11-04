Baja de un avión y muere al ser golpeado en la cabeza por una de sus hélices

Un agente de la Policía de Somalia ha muerto en un trágico accidente después de ser alcanzado por la hélice de un avión del que acababa de descender. El suceso tuvo lugar este martes, 3 de noviembre, en el aeropuerto de Dhusamareb, en el centro del país, cuando el guardaespaldas acompañaba al jefe de la Policía de Mogadiscio, Ma'alin Mahdi, durante una visita oficial.

La víctima ha sido identificada como Mukhtar Qasim Samay, integrante de las fuerzas policiales somalíes y miembro del equipo encargado de proteger a Mahdi. Según ha informado el medio local Dalsan TV, citado por el periódico keniano People Daily, el agente se alejaba de la aeronave cuando fue golpeado en la cabeza por una de sus hélices, que continuaba girando después del aterrizaje. El impacto le provocó heridas mortales y falleció en el lugar de los hechos.

El accidente quedó registrado en un vídeo que ha comenzado a circular por las redes sociales. En las imágenes, descritas por el diario nigeriano Punch, se observa un avión blanco de dos hélices de la compañía Star Airlines estacionado en la pista, mientras varios pasajeros y miembros del dispositivo de seguridad descienden por una escalerilla.

La grabación, de aproximadamente 19 segundos, muestra cómo distintas personas se desplazan alrededor del aparato mientras sus hélices siguen funcionando. Hacia el final del vídeo se produce un movimiento repentino entre los presentes y la cámara pierde estabilidad. No obstante, las imágenes no permiten distinguir con claridad el momento exacto del impacto.

🇸🇴 | En Somalia, el guardaespaldas del jefe de la policía murió al ser succionado por la hélice de un avión al descender. pic.twitter.com/5uxliVyecn — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 4, 2026

Una visita oficial que terminó en tragedia

El jefe policial y su equipo habían viajado a Dhusamareb, capital administrativa del estado de Galmudug, para asistir a la toma de posesión de su nuevo dirigente, Liban Ahmed Hassan, prevista para este jueves, 5 de noviembre.

Según recoge People Daily, citando al medio somalí Mustaqbal, las autoridades habían reforzado las medidas de seguridad en la ciudad con motivo de la ceremonia, a la que estaba prevista la asistencia de representantes políticos y responsables de seguridad.

La muerte del agente ha provocado mensajes de condolencia entre miembros de las fuerzas de seguridad somalíes. Mahdi Omar Mumin, que se pronunció sobre lo sucedido a través de Facebook, expresó su pésame a los familiares, amigos y compañeros de la víctima.

En su publicación, recogida por People Daily, describió a Samay como uno de los héroes de la Policía somalí, especialmente de la unidad Haramacad, a la que pertenecía. También pidió fortaleza para sus allegados ante la pérdida.