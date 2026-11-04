Detenido por exigir material sexual a un menor al que engañó con un videojuego de coches

La Guardia Civil ha detenido en Linares (Jaén) a un hombre acusado de obtener y difundir contenido de carácter sexual de un menor de 12 años con el que contactó a través de un videojuego. Las investigaciones, realizadas por efectivos de Valencia, continúan abiertas para tratar de identificar a más víctimas, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar en enero del 2026, cuando el arrestado contactó con el menor al reaccionar a una publicación de este de un videojuego. Tras pedirle que le agregara, le invitó a tener contacto a través de una conocida red social.

Una vez establecido este contacto, y a sabiendas de que la víctima era menor, el autor inició un hilo de conversación fingiendo compartir la misma afición que el niño por los coches deportivos y las carreras, "todo ello con la única finalidad de ganarse su confianza", han apuntado las mismas fuentes.

Paulatinamente, las conversaciones fueron derivando en conversaciones de naturaleza sexual, transformando el vínculo en uno más íntimo para, finalmente, obtener imágenes y vídeos sexuales del menor.

Asimismo, prevaliéndose del anonimato que confieren las redes sociales, el agresor habría remitido al menor diversos archivos de contenido pedófilo que fueron objeto de análisis por parte de los investigadores con el fin de determinar su origen y trazabilidad.

En el marco de las pesquisas practicadas, los agentes analizaron los perfiles utilizados por el presunto autor y llegaron a localizarlo en la localidad de Linares. Allí fue detenido un hombre de 47 años y nacionalidad española y se realizó un registro en el que se intervinieron cinco dispositivos móviles, 15 dispositivos de almacenamiento, tres ordenadores portátiles y una CPU.

Por parte de los investigadores de la Guardia Civil no se descartan contactos del detenido con otros menores, por lo que se continúa con las pesquisas policiales encaminadas a identificar a otras víctimas.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Valencia. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Catarroja Plaza número 2.