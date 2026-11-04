La Fiscalía solicita prisión para un copiloto de un coche por dar un azote en la nalga a la usuaria de un patinete

El copiloto de un vehículo se enfrenta a una petición fiscal de 15 meses de cárcel tras propinar, presuntamente, un azote en la nalga a una mujer que circulaba en un patinete eléctrico en pleno centro urbano de Vigo. El acusado ha rechazado cualquier pacto de conformidad y se sentará formalmente en el banquillo tras declararse inocente en la vista preliminar celebrada en los juzgados de la ciudad.

Los hechos: un ataque en marcha en pleno centro de la ciudad

El incidente recogido en el escrito de acusación pública tuvo lugar a las diez de la noche del 23 de mayo de 2025. La víctima conducía un patinete eléctrico en dirección a la céntrica Plaza de España, en Vigo.

En ese momento, un coche modelo Ssangyong Tivoli la adelantó. De acuerdo con la Fiscalía, el acusado, que ocupaba el asiento del copiloto, aprovechó la cercanía con el vehículo de movilidad personal para sacar la mano y, con un evidente "ánimo libidinoso", propinarle un fuerte azote en la nalga izquierda.

La reacción inmediata de la afectada resultó clave para el desarrollo del caso legal: a pesar de la sorpresa y el impacto de la agresión, la mujer logró mantener el equilibrio, anotó el número de matrícula del automóvil y acudió a dependencias policiales para formalizar la denuncia.

Calificación jurídica y petición de penas

El Ministerio Público califica la conducta de forma severa y encuadra los hechos bajo la tipificación de un delito de agresión sexual. Las penas y medidas accesorias solicitadas por la acusación pública en el juzgado penal número 3 del Tribunal de Instancia de Vigo comprenden:

Pena privativa de libertad: 15 meses de prisión.

Inhabilitación especial: Prohibición expresa de ejercer cualquier profesión u oficio que implique contacto directo con menores de edad durante un periodo de 3 años y 15 meses.

Responsabilidad civil: Una indemnización de 1.000 euros a favor de la víctima en concepto de daños morales por la humillación y el daño psicológico sufrido.

Sin conformidad: el caso va directo a juicio oral

Durante la comparecencia preliminar judicial, el investigado rechazó la oferta de conformidad tendida por la Fiscalía, la cual le habría permitido rebajar sustancialmente la condena y evitar la entrada en prisión a cambio de confesar formalmente el delito.

Al insistir en su absoluta inocencia y negar por completo la autoría de los hechos, la jueza encargada del caso ha cerrado la fase preparatoria y ha dictado el auto de apertura de juicio oral, fijando la próxima fecha en la que el acusado deberá defenderse formalmente ante el tribunal.