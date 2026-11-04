Mueren tres trabajadores atrapados en una fosa de purines de una granja en Navarra

Tres personas perdieron la vida este jueves tras quedar atrapadas en el interior de una balsa de purines de una explotación ganadera en la Comunidad Foral de Navarra. El siniestro tuvo lugar en torno a las 12:15 horas en las inmediaciones del paraje conocido como El Salobrar, dentro del término municipal de Pitillas, una localidad situada en la comarca de Tafalla.

La Policía Foral ha asumido la investigación de los hechos y la tramitación de las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas que desencadenaron este accidente laboral. Los depósitos de purines —destinados a concentrar los residuos y deyecciones del ganado— suelen entrañar un gravísimo peligro en los entornos agropecuarios debido a la emanación de gases tóxicos y asfixiantes como el sulfuro de hidrógeno o el metano, capaces de provocar la pérdida inmediata del conocimiento de quien accede a su interior sin la ventilación y protección preceptivas.

🔴 AMPLIAMOS | El suceso ha tenido lugar a las 12.16 horas en El Salobrar, en Pitillas, donde tres personas han quedado atrapadas en el interior de una fosa de purines con atmósfera baja en oxígenohttps://t.co/FkgEPUtyY4 pic.twitter.com/Jh8Sgiz83G — Navarra Televisión (@NavarraTV) November 4, 2026

Nada más recibirse el aviso en el centro de coordinación de emergencias, se activó un amplio dispositivo de auxilio. Hasta la explotación se desplazaron efectivos de los Bomberos de Tafalla y especialistas del Grupo de Rescate Técnico (GRT), preparados para intervenir en entornos confinados de alto riesgo.

Junto a las dotaciones de rescate acudió un equipo médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital y dos helicópteros —uno medicalizado y otro adaptado a tareas de salvamento— que se movilizaron ante la extrema gravedad del escenario. Asimismo, se incorporó una psicóloga de emergencias con el objetivo de brindar atención y apoyo inmediato a los allegados y compañeros de los operarios fallecidos.

La zona quedó asegurada por miembros del cuerpo autonómico adscritos a las unidades de Protección y Atención Ciudadana y del Grupo Judicial. Los agentes iniciaron de inmediato la correspondiente inspección ocular previa a la autorización del levantamiento de los cadáveres por orden de la autoridad judicial, que ya instruye la causa para depurar las responsabilidades pertinentes.